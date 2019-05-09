Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi
GeriGündem Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
09.05.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı sonrası, İstanbul'da hemşehri nüfusu 250 bin ve üzerine ulaşan kentlerden partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'daki hemşehri nüfusu 250 bin ve daha fazla olan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin'den il başkanlarıyla bir araya geldi. Genel Merkez'de düzenlenen toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinden sonra MHP'nin, 'cumhur ittifakı'nın ilke, amaç ve hedeflerinin seçmenlere daha iyi anlatılmasına yönelik yeni seçim stratejisi belirlediğini belirtti. MHP'nin temel stratejilerinden birinin bütün Türkiye'yi İstanbul için seferber etmek olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu istikamette yalnız İstanbul il sınırlarına münhasır değil; bütün vatan sathını esas alan, kapsamlı bir seçim çalışması yapılacaktır. Türkiye’deki bütün MHP teşkilatları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenecek olması dolayısıyla şimdiden teyakkuza geçirilmiştir. MHP'nin İstanbul'a yönelik seçim stratejisi belirlenirken öncelikle 'hemşehrilik' profili esas alınmıştır" dedi.

Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

MHP'li Yalçın, İstanbul nüfusunun çoğunu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin oluşturduğuna dikkat çekti. Yalçın, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda ilk etapta İstanbul'daki hemşehri nüfusu 250 bin ve yukarısına ulaşan 15 ilin başkanlarıyla bir araya gelindiğini belirterek, "Daha sonra diğer illerin il başkanları da aynı şekilde toplantıya çağırılacaklardır. Böylece İstanbul seçimleri için sadece Genel Merkezimiz ile İstanbul il teşkilatı değil, yurt sathındaki teşkilatlarımızın hepsinin sahada olması, 23 Haziran'a kadar gerçekleşecek çalışmalara bir siyasi seferberlik anlayışı içinde katkıda bulunması sağlanacaktır" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İstanbul'un 'cumhur ittifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin ortak adayı tarafından yönetilmeyi hak ettiğini belirterek, "Ortak adayımız elbette Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Kız kardeşi başından vurulmuştu... Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama