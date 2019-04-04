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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.04.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır

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Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurucu Genel Başkanları Alpaslan Türkeş'e çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, "Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız, bizlere bıraktığı güzide eserlerini de engeller ne kadar fazla olursa olsun, tuzaklar ne denli vahşi kurulursa kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız. Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır" dedi.

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  • Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır
  • Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır
  • Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır
  • Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır
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MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 22'inci yılı nedeniyle Beştepe'deki mezarı başında tören düzenlendi. Törene, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Bahçeli, Türkeş'in mezarına, ata memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Köşkerli Köyü'nden getirilen toprağı serpti, kırmızı beyaz karanfil bırakarak, dua ett. Mezara su döktü. Bahçeli'ye, parti kurucularından Hacı Yusuf Işık ve Ali Reşat Yılmazbilen de eşlik etti.

"ONUN NEZDİNDE KARAMSARLIK YOKTU"

Törende konuşan Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir lider olduğunu söyledi. Türkeş'in ülkülerinden taviz vermeyen bir dava adamı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Zorluklar karşısında yılmayan bir mizacı vardı. Varlığını ve vaktini tamamıyla milletine adayan milli bir ahlakı bulunuyordu. Yüksek hedefler koyan, bu hedeflere ulaşmak için insanüstü gayret sarfeden görev ve sorumluluk şuuruna haizdi.  Merhum Türkeş Bey davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Onun nezdinde karamsarlık yoktu. Kötümserliğe müsaadesi hiç yoktu. Devamlı geleceği düşünen, hiç yüksünmeden, hiç yorgunluk emaresi göstermeden Türk İslam ülküsünün parlak ufuklarını düşleyen, bununla ilgili muazzam çalışmalara imza atan muazzez bir vasfı vardı. Sabırlıydı, sağduyuluydu, meselelere stratejik bakıyordu. Akılla duygu arasında kurmuş olduğu manevi köprüyle nice belaları defetmiş, nice badireleri yenmiş, nice çilelere göğüs germişti. Seksen yıllık şerefli ömrü pek çok mücadeleyle geçmişti. Aciz değil atılgandı, edilgen değil aktif ve aksiyon insanıydı" dedi.

"TAVİZ VERMEYEN BİR GÖNÜL İNSANIYDI"

Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in gençlik yıllarında başlayan yürüyüşünün hiç durmadığını, kesintiye uğramadığını kaydetti. Türkeş'in,  inancıyla, istikrarlı hayatıyla, dik duruşuyla, cesur tutumuyla taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Merhum Türkeş Beyin düşüncelerini özümsemenin en güvenli yolu; önce tanımak, sonra anlamak, ardında da yaşayıp, yaşatılmasına hizmet etmektir. Milliyetçiliğin tehlikeli görüldüğü, ağır saldırılara uğradığı, sorgulanıp suçlandığı dönemlerde taviz vermeyen bir gönül insanıydı. Yapılan karşı propaganda ve müdahalelere rağmen Türk milliyetçiliği, Anadolu'nun her köşesine onunla yayılmış ve asil Türk gençlerinin vicdanında yer bulmayı, onunla başarmıştır.  Bizlere emanet ettiği, emin ve ehil ellerde olan iki eserinden Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları, milletimizin takdir ve teveccühüyle çok daha güçlü, çok daha sağlam bir seviyeye hamdolsun ulaşmıştır. 'Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur' diyen Türkeş Bey, iki asırdır fikir ve felsefe arayışının sürdüğü Türk düşünce tarihinde, sorunları çağına uygun teşhis ve analiz eden ve çözüm öneren bir düşünce sistemi oluşturmayı da başarmıştır."

'MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKET DİMDİK VE İNANÇLA AYAKTADIR'

Alpaslan Türkeş'e çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız, bizlere bıraktığı güzide eserlerini de engeller ne kadar fazla olursa olsun, tuzaklar ne denli vahşi kurulursa kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız. Türkiye'ye, Türk milliyetçiliği ile hizmet vermenin yegane adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Dalından kopan kurumuş yaprakların akıbetini, rüzgarın tayin etmesi de kaçınılmazdır. Unutulmasın ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin engin hoşgörüsü, sağlam fikriyatı, siyasi ahlak ve ilkeleri, 'önce ülkem ve milletim' diyen feraset ve fedakârlığı herkesi kucaklamak için yeterlidir. Milliyetçi Ülkücü Hareket dimdik ve inançla ayaktadır. Bugün buraya gelemeyen milyonların yürekleri bizlerle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 22'inci yıldönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Merhum liderimizin kabrinin nur, mekânının cennet olmasını Cenâb-ı Allah'tan diliyorum. Onun Türk Milleti için manevi vasiyeti, ülkücülerin milletle kucaklaştığı gün gerçekleşecektir. Ve o gün yaklaşmaktadır. Ruhu şad olsun. Allah ondan razı olsun."

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