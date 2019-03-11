Bahçeli: Milli bekamızı hedef alıyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini Söğüt’te yaptı ve ardından Eskişehir’e geçti.
Bahçeli, programlarında özetle şunları söyledi:
“Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar. Milli bekamızı hedef alıyorlar. PKK/PYD/YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyor. Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarıyla denediler, başaramadılar. Ekonomik tetikçileriyle üzerimize geldiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı.
VAKTİ GELİNCE YERİZ
Ne var ki, düşmanlık değişmedi. Değişen sadece zamandı, aktörlerdi, şimdi de bunlara zillet eklendi. Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar. Pazarı bilmezler, çarşıyı bilmezler, manavı bilmezler, konu provokasyonsa, bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar, elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz, iklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir. Peki vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak?
NE KEMAL’İ NE MERAL’İ
Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’ne evet mi? Milli bekaya evet mi? Bu evetlere zillet dayanamaz, bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz. Ne Kemal’i, ne Meral’i, ne Temel’i. Cumhur İttifakı Türkiye’nin aydınlık geleceğidir. Zillet yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Nerede husumet var, zillet oradadır. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP aynı kervana girmişlerdir. Atatürk’ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP-HDP-İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır. FETÖ bunların yanındadır.
CHP Genel Başkanı PKK/YPG’yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP’yle poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.
İP başkanı, HDP’yle kuytu köşelerde görüşüyor, mükafat olarak HDP’nin Iğdır belediye başkan adayı tarafından muhabbetle selamlanıyor. Rezalete bakınız. Olan şudur: Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP tamam demiştir. Gerçek CHP’lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan.”
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