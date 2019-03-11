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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - SÖĞÜT
11.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bahçeli: Milli bekamızı hedef alıyorlar

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Bahçeli: Milli bekamızı hedef alıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini Söğüt’te yaptı ve ardından Eskişehir’e geçti.

Bahçeli, programlarında özetle şunları söyledi:

“Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar. Milli bekamızı hedef alıyorlar. PKK/PYD/YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyor. Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarıyla denediler, başaramadılar. Ekonomik tetikçileriyle üzerimize geldiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı.

Bahçeli: Milli bekamızı hedef alıyorlar

VAKTİ GELİNCE YERİZ
Ne var ki, düşmanlık değişmedi. Değişen sadece zamandı, aktörlerdi, şimdi de bunlara zillet eklendi. Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar. Pazarı bilmezler, çarşıyı bilmezler, manavı bilmezler, konu provokasyonsa, bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar, elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz, iklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir. Peki vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak?

NE KEMAL’İ NE MERAL’İ

Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’ne evet mi? Milli bekaya evet mi? Bu evetlere zillet dayanamaz, bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz. Ne Kemal’i, ne Meral’i, ne Temel’i. Cumhur İttifakı Türkiye’nin aydınlık geleceğidir. Zillet yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Nerede husumet var, zillet oradadır. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP aynı kervana girmişlerdir. Atatürk’ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP-HDP-İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır. FETÖ bunların yanındadır.

CHP Genel Başkanı PKK/YPG’yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP’yle poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.

İP başkanı, HDP’yle kuytu köşelerde görüşüyor, mükafat olarak HDP’nin Iğdır belediye başkan adayı tarafından muhabbetle selamlanıyor. Rezalete bakınız. Olan şudur: Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP tamam demiştir. Gerçek CHP’lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan.”

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