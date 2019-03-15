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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/AKSARAY-NEVŞEHİR
15.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize milliyetçilik anlatmasın

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Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize milliyetçilik anlatmasın

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’den gelen milliyetçilik eleştirilerine karşı “Bize milliyetçilik anlatmasın, buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor” dedi.

Aksaray ve Nevşehir’de konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

YOLLARINI ŞAŞIRMIŞ

"Bunlar aklını oynatmış, bunlar yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiştir. CHP’ye oy veren kardeşlerim PKK’ya mahkûm edilemez. CHP’ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez. Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası üzerine yalan inşa etmesin, dönsün şanlı Milli Mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın, buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlarından milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu’nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır.

Kılıçdaroğlu altı oktan milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP Genel Başkanı bizimle boy ölçüşemez, millilik konusunda bizim yanımızdan bile geçemez. Kılıçdaroğlu ve hülle partisi İP, ne milliyetçiliği bilir, ne de milliyeti. Ne adamlığı bilirler, ne de erdemli olmayı. Onlar gitsin HDP’yle fısıldaşsınlar.

UCUZLADIĞINDA ALIRLAR

‘Zillet ittifakı’ ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Milli bekamızı duydular mı adeta şok oluyorlar. Hemen konuyu patlıcana taşıyorlar. Patlıcan yazın ucuzlar, biber, domates, yazın bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır, doya doya yer. Peki beka yenir mi? Bekanın pahalı veya ucuzluğundan söz edilir mi? Beka olmadan aç kalktım, tok yattım demek hiç mümkün olur mu?”

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