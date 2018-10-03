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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

'Bahçeli, Kemal Derviş'e karşı açık tavır almıştır'

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'Bahçeli, Kemal Derviş'e karşı açık tavır almıştır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, göreve geldikten sonra koalisyon dengelerini gözetmeyen ve hükümet toplantılarında bir başka mahfilin adamı gibi davranan Kemal Derviş'e karşı açık tavır almıştır" dedi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türk solu ve bilhassa Cumhuriyet'in son 40 yılında boy gösteren CHP'li siyasetçilerin, unutkanlıkları ve tutarsızlıklarıyla maruf olduklarını savundu.

"Bunlara 'siyasi Alzheimerlar cephesi' denilse yeridir." ifadesini kullanan Yalçın, güçlü bir belleğe sahip olmanın, geçmişi asla unutmamanın mazide yaşananlardan dersler çıkarmanın sadece insanın değil, politikanın da sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bahçeli'nin, Kemal Derviş'in bir kurtarıcı gibi Türkiye'ye getirilmesine hep karşı çıktığını, bu tercihten duyduğu rahatsızlığı her vesileyle belli ettiğini vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanımız, buna rağmen Türkiye'nin problemlerinin çözüm merci olduğu için koalisyonu sürdürmekte -bir yıldan fazla- sabırla direnmiş, üzerine düşen görev ve sorumluluğu örnek bir devlet adamlığı sergileyerek yerine getirme çabasında olmuştur. Sayın Devlet Bahçeli, göreve geldikten sonra koalisyon dengelerini gözetmeyen ve hükümet toplantılarında bir başka mahfilin adamı gibi davranan Kemal Derviş'e karşı açık tavır almıştır. Sayın Devlet Bahçeli, Bakanlar Kurulu'nda Kemal Derviş ile diğer hükümet üyeleri arasında yaşanan tartışmalara dönemin Başbakan Yardımcısı sıfatıyla zaman zaman doğrudan müdahale etmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, haddini bilmeyen ve emperyalist güçler adına vesayetçi tutum sergileyen Kemal Derviş'e, sık sık uyarılarda bulunarak ayar vermiştir."

"BAHÇELİ, KEMAL DERVİŞ'E ÇIKIŞTI"

Yalçın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Telekom konusunda, üzerinde anlaşılan Yasa Tasarısı'na IMF'nin itirazlarına, 10 Mayıs 2001'de düzenlenen liderler zirvesindeki tartışmalar sırasında, sık sık "IMF'ye söz verdik.", "IMF böyle istiyor." türünden cümleler sarf eden Kemal Derviş'e çıkıştığını hatırlattı.

Bahçeli'nin, ABD'nin ekonomik operasyonlar için kullandığı IMF'nin Kemal Derviş üzerinden resmen Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye çalışmasına göz yummadığına değinen Yalçın, Türk Telekom krizinin çözüldüğü gün, dönemin Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin, "Derviş, Türkiye'ye sorun olmaya başladı." sözlerinin kamuoyuna yansıdığını belirtti.

"DERVİŞ'İN AKILDANESİ FAİK ÖZTRAK'TIR"

DSP'nin parçalanmasının ve 57'nci Hükümet'in güçten düşmesinin en büyük mesul ve müsebbibinin Kemal Derviş olduğunu iddia eden Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahte kurtarıcı Derviş, göreve başladıktan sonra da DPT kökenli olmasına rağmen Hazine Müsteşarlığına Faik Öztrak denen balık hafızalı adamı getirmiştir. Uluslararası güçlerin Türkiye ekonomisini tasfiye için yürüttüğü operasyonların o dönemdeki uygulayıcısı olan Derviş'in bütün faaliyetlerinde yancısı, şakşakçısı ve akıldanesi Faik Öztrak'tır.  Bu Faik Öztrak, Fransız Le Figaro gazetesinin tabiriyle 'ABD'nin Truva atı' olan Derviş'in dizginlerini tutan kişidir. Öztrak, Hazine'de çok başarılı olsalar bile milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara da kıyım uygulamıştır. 2015 Haziran ayından sonra kendisine hükümeti kurma görevi verileceğini vehmeden ve aklınca başbakanlığı sağa sola bahşeden Kemal Kılıçdaroğlu, Derviş'e bakanlık teklifi bile götürmüş ve CHP'nin karışmasına yol açmıştır. Kısacası CHP'nin siyaset macerası, Atatürk'ün millete mal ettiği hürriyet ve istiklal davasıyla başlayıp emperyalizmin taşeronluğuna kadar uzanan, ders olarak okutulmaya değer, hazin bir revizyonizm ve oportünizm serüvenidir."

"MHP'YE DİL UZATMALARI, DOĞRUSU BÜYÜK DENSİZLİKTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kemal Derviş'in, Türkiye ile ABD arasında 2000'li yılların başından beri süregelen adı konmamış savaşın yerli işbirlikçilerinin soldan çekilmiş portresi olduğunu savunarak, "Bu çirkin portrenin arkasında Can Ataklı ve benzerleri gibi figüran ve çorbacı olarak poz verenlerin, ABD emperyalizminin 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden beri asıl hedefi olan MHP'ye dil uzatmaları, doğrusu büyük densizliktir." görüşünü paylaştı.

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