Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleriyle buluştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da hemşehri dernekleriyle buluştu. Bahçeli açıklamasında ABD'nin S400'lerle ilgili mektubuna yönelik sert ifadeler kullanarak "ABD S-400’leri almamıza neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD’nin işine nasıl yarar?Türkiye S-400 almak istiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Ve buna kara verecek tek merci yine Türkiye’nin kendisidir. Ülkemiz ABD’nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
İstanbul seçimlerinde yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecek. AK Parti ile ahenkli ve uyumlu bir dil kullanılacaktır.
Emaneti ehline yani Binali Yıldırım'a teslim etmek istiyoruz. 23 Haziran'da huzurun kazanması arzusundayız.
Bunların korkusu Cumhur İttifakının 23 Haziran'dan başarıyla çıkacak olmasıdır. Cumhur ittifakı İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıdır. Cumhur ittifakı etle turnak oldu.
Kimse boş hayallere kapılmasın cumhur ittifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş karanlık eller devreyle girmiştir. İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkı sarılmıştır, umut bağlamıştır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacaktır. Yapılanlardan hesap sorulacaktır.
CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır. İstanbul'a şaibe bulaştıran güçler kimlerdir? CHP'nin İstanbul adayı çok başka yerlerin güdümüne girmiştir.
İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.
Zalimler hedeflerine ulaşıncaya kadar devletimizle ve milletimizle uğraşmaya devam edecektir.
Türkiye güçlendikçe emperyalistlere şaşkına döndü. Ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyenlere fırsat vermemek için her zaman dikkatli davrandık. Türkiye güçlendikçe küresel güçler rahatsız oldu.
Sınırımızın yanı başında teröristleri silahlandıran ABD nereye varmak istemektedir.
NATO şemsiyesi altında ittifak hukukumuzun bulunduğu ABD S-400’leri almamıza neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD’nin işine nasıl yarar?Türkiye S-400 almak istiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Ve buna kara verecek tek merci yine Türkiye’nin kendisidir. Ülkemiz ABD’nin ne sömürgesi ne de eyaletidir. Bu gerçekleri görerek hareket edeceğiz İstanbul seçimleri bu bakımdan önemlidir. İstanbul Türkiye’dir.
31 Mart akşamından itibaren tek gayemiz şaibesiz sonuçtur. CHP adalete karşı siper almıştır, CHP demokrasinin karşısında yuvalanmıştır.
İstanbul Türkiye'nin özetidir, öz güvenidir.
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