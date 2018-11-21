Bahçeli ile ittifak buluşması bugün
AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak seçim stratejisi toplantısının ardından, 25’in üzerindeki şehirde adaylar hafta sonu açıklanacak. Bazı kritik il ve ilçe adaylarının da MHP ile yapılacak görüşmeler ve analizler ışığında aşama aşama duyurulacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün yapacağı görüşme ve cuma gününe kadar kurmaylarıyla yapacağı strateji toplantısının ardından üç büyük şehrin yanı sıra kritik il ve ilçelerdeki AK Parti adayları kamuoyuna duyurulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli görüşmesiyle ilgili “Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz bu konuda sorun yok. Seçim ittifakı konusunu da her iki lider masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
‘GÜNDEMİ DAVET SAHİBİ BELİRLER’
TBMM’deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli ise “Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın (bugün) Cumhurbaşkanı’yla saat 16.00’da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz” dedi. Bahçeli, gündem konusunun, “yerelde ittifak” olup olmadığının sorulması üzerine, “Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP’ye yakışmaz” değerlendirmesini yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle