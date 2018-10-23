Bahçeli: Hiçbir ittifak dayatmayla yaşamaz
MHP ile AK Parti arasında ‘af teklifi’yle başlayan atışma dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yerelde ittifak” çıkışı ile devam etti. 2019’daki yerel seçimlere yönelik herhangi bir ittifak beklentilerinin gelinen bu aşamada artık kalmadığını belirten Bahçeli, “İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varma imkânı olmayacaktır. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. Seçimlere kendi adaylarımızla katılıp, Türkiye’nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah’ın izniyle yapacağız” dedi.
Bahçeli, özetle şunları kaydetti:
“Bizim cezaevlerini boşaltmak için böylesi bir teklifi yaptığımızı dile getirenler ya ne dediğimizi anlamıyorlar ya da safa yatıp havayı bulandırmak, keçeyi suya atmakla oyalanıyorlar. Diyorlar ki, uyuşturucu kullananlar şartlı ceza indirimiyle salıverilecekler. Milliyetçi-ülkücü hareketi uyuşturucu konusunda tartışmaya açmak hiç kimsenin harcı, haddi değildir. Uyuşturucuyla MHP ismini yan yana getirmek biliniz ki cehalet değilse, cinayettir.
MHP olarak bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız, kararlıyız. Hiçbir ittifak diğer tarafın tahakküm ve dayatmayasıyla, üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşayamayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, devamlı çatladı çatlıyor ihbarlarıyla, zamana oynamayla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ve idame ettiremeyecektir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı yoktur.
İSTANBUL’DA ADAY ÇIKACAK
Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine Bahçeli, “Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok” dedi. Bahçeli daha önce aday çıkarmayacaklarını söylediği İstanbul’da da yarışa gireceklerini belirtti.
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