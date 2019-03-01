Bahçeli'den flaş cumhur ittifakı açıklaması: Açık açık şimdiden diyorum ki...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli'den flaş cumhur ittifakı açıklaması: Açık açık şimdiden diyorum ki...
GeriGündem Bahçeli'den flaş cumhur ittifakı açıklaması: Açık açık şimdiden diyorum ki...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.03.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Bahçeli'den flaş cumhur ittifakı açıklaması: Açık açık şimdiden diyorum ki...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeli'den flaş cumhur ittifakı açıklaması: Açık açık şimdiden diyorum ki...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli açıklamasında "Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019’da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin yaptığı o açıklama:

Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında, makûs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir.

Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.

7 Ağustos Yenikapı Ruhu, 16 Nisan Halkoylaması şuuru, 24 Haziran Seçimiyle birlikte tarihin sesine, coğrafyanın seslenişine, aziz milletimizin istiklal ve istikbal özlemlerine kulak verilmiş, elbette gereği neyse demokratik ilkeler çerçevesinde yapılmıştır.

Türkiye 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlamıştır. Bu kapsamda yeni hükümet sistemi tam 236 gündür faaldir, hakimdir ve hadimdir. Bu yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamı ise hem beka meselesi hem de milli bir gayedir.

27’nci Dönem TBMM’nin süresi 2023 yılında dolacaktır. 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinden sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere, bütün yollar Cumhuriyet’in yüzüncü yılına çıkmaktadır.

Hedef bellidir, niyet halistir, akıbet inşallah hayırlı olacaktır.

Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet’in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019’da, 24 Haziran Seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesi yegâne amaçtır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.

Bir ateş çemberinin içinde olduğumuz bilinmektedir. Güney sınırlarımız boyunca oynanan şiddetli ve sinsi oyunların vahim boyutlara ulaştığı da her vicdan sahibi insanımız tarafından itiraf ve ifade edilecektir. Hakimiyet ve bölüşüm kavgaları artık şirazesinden çıkmıştır.

Hedef ülke Türkiye’dir. Zulüm ibresi, ihanet okları Türkiye’ye çevrilmiştir. Bunu görmek, bunu kabullenmek lazımdır. Bu nedenle milli bekamızın muhafaza ve müdafaası her siyasi mülahazanın müttefiken üstündedir.

Milli bekamızı karartmaya, gerçekleri çarpıtmaya, saman altından su yürütmeye çalışan zillet kafilesi bütün kirli ve karanlık emelleriyle meydandadır. Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler alenen Türkiye’nin sırtındaki kamburlardır.

Şayet zillet 31 Mart’ta hedefine ulaşırsa en kesif saldırıyı yeni hükümet sistemine yapacak, bu kapsamda milli güvenlik tehditlerinin yanında ateş topuna dönüşecek bir sistem anlaşmazlığı ve tartışması ülkemizi boğacaktır.

31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar! Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış.

Bir defa 31 Mart 2019’da zafer Cumhur İttifakı’nın olacaktır. Bu görüşüm bir kanaatten öte bir inancın, somut emare ve iddiaların mahsulüdür. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın, çalı dibi yoklamasın, boşa sallayıp dolu tutacağını sanmasın.

Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019’da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2023 hedeflerini yüksek bir inanmışlık ve adanmışlıkla kucaklayacak, ardında da Türkiye’yi gelecek nesillerin emanetine güvenle teslim edecektir.

31 Mart’ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır.

Cumhur İttifakı var olacak, Türkiye demokrasiyle, hukukuyla, milli birliğiyle ve bin yıllık kardeşliğiyle gıpta edilecek bir huzur, bereket ve güvenlik ortamına gururla ve kararlıca tutunacaktır.

Biz siyaseti mertçe yaparız, yüreklice yaparız, adam gibi yaparız. Düşsek bile yerden bir tutam toprakla kalkmasını biliriz. Zaman olur da hedeflerimizin gerisine düşersek, unutulmasın ki, yenilgi yenilgi büyümesini de biliriz.

Cumhur İttifakı gölgelenmez, gevşemez, gövdeyle kök ayrılamaz. Diyorum ki, Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar. Gelecek aydınlıktır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı milli geleceğin teminatı ve parlak bir tescilidir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.03.2019)-2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

On binlerce pasaport için önemli karar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı... Bedelli askerlikte celp tarihlerinde önemli değişiklik

Parktaki dehşette ayrıntılar ortaya çıktı

Kan donduran olay! Sevgilisiyle tuzak kurup kocasını öldürtmüş…