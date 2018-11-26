Bahçeli: Gelgitleri bir kenara bıraktık

NİYETLERİ ORTADA

“TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin istikrarlı yönetimi, istikbalinin güvencesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Bunu sağlayacak siyasi imkân ve irade ise cumhur ittifakıdır. Buna karşılık Türkiye’nin önüne hendek kazan, sandıktan umudunu kesip sokağa oynayan, demokrasi dışı arayışlara gülücükler saçan bir blok vardır ki, bütün melun niyet ve eylemleriyle ortadadır. Bir yanda cumhurun huzur ve güvenliği için kurulmuş bir ittifak duruyorken, diğer yanda cumhurun kaos ve kargaşaya düşmesi için el ovuşturan ihanet ve ihtilaf oluşumu pusudadır. Zafer cumhurun olmaz ise zillet altın vuruşunu yapacak, öldürücü darbeyi indirecektir.

‘SİYASİ KARA KIŞ’

Zillet ittifakı, yerli ve milli olmadığından iradesi rehinlidir. Önlem alınmazsa, milli fedakârlık yapılmazsa, 31 Mart’ta ülkemizi siyasi kara kış beklemektedir. Bu düşüncelerimiz bir vehmin ürünü değildir. Biz 31 Mart’a şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bulunsun diye de yaklaşmıyoruz. 31 Mart’ı Türkiye’nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken belediyelerin hepsini biz alsak ne olacak almasak ne çıkacak? Yarın olacakların, geçmişte olanlar ile ilişkisini kavramış bir gönül ve görüş derinliğine ulaşmak zorundayız.

ÖNŞARTSIZ DESTEK

Cumhur İttifakı’nda bir ara sorun çıkaran gelgitleri kenara bıraktık. Yanlış anlamaları, maksadını aşan söz ve değerlendirmeleri milli beka için yok saydık. İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediye başkan adaylarımızı göstermeyeceğiz. Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz müsterih bir vicdanla ve önşartsız destekleyeceğiz. ‘Zillet ittifakı’ bu büyükşehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde de cumhur ittifakının gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız. Üstlendiğimiz milli görev ve fedakarlığı yapmak bizim için şereflerin şerefi olacak, Türk milleti bu kutlu ve haklı davayı sonsuza kadar hayırla yad edecek, tarih hayranlıkla anacaktır.

İHANET MAHKEMESİ

CHP-HDP-İP aynı çizgidedir. 24 Haziran’da sonuç alamayan bu güruh, 31 Mart’a umut bağlamıştır. Önce tedbir almalıyız, sonra tevekkül etmeliyiz. 31 Mart seçimlerini bir sistem oylamasına, bir hükümet tartışmasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayıyla mücadele etmek boynumuzun borcudur. CHP ile İP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Yandaş ve yardımcıları HDP, PKK’yı belediyelere tekrar taşıma amacındadır. Oyun bellidir, kirli oyuncular açıktadır. PKK’lı Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyenler, zillet ittifakının çarpık ortaklarından başkası değildir. AİHM skandal bir karara imza atmıştır. İspanya’da bölücü ve teröre bulaşmış bir partinin kapatılmasını onaylayan, konu Türkiye olunca bölücü ve teröristleri aklamaya kalkışan AİHM, ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır.”

İTTİFAK FORMÜLÜ: X+Y=Z

Bahçeli, belediye başkanları ve kurmaylarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı. Bahçeli, “24 Haziran’da yüzde 52 oy aldık. Bu çıtanın yerel seçimlerde altına düşmemesi gerekiyor. Formül x+y=z. X AK Parti, Y MHP ve Z ise cumhur ittifakıdır. Sonuç ya bununla eşit ya da daha fazla olmalıdır. Ama merak etmeyin Y’nin durumu gayet iyi” dedi. Belediye başkanlarına da uyarılarda bulunan Bahçeli, “174 belediyemiz vardı, bu sayı 131’e düştü. Bazıları başka tercihlerde bulundu, başka yerlere gitti. Kafası karışık olan arkadaşlarımız olabilir. Alayınızın yolu açık olsun” mesajını verdi.