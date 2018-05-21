Bahçeli gece 01.39’da duyurdu: 35 vekilin 13’ü aday olmadı

MHP Genel Merkezi, 27. Dönem için milletvekili aday listesini önceki cuma gecesi saat 01.39’da partiye yakınlığı ile bilinen ‘etikhaber’ internet sitesine koyup kamuoyuna duyurdu. Bahçeli, adaylık başvurusu yapmayan Zihni Açba, Ekmeleddin İhsanoğlu, Atila Kaya, Şefkat Çetin ve Fahrettin Oğuz Tor’un yanı sıra sekiz isme daha listede yer vermedi. Bu isimler Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Ahrazoğlu, Oktay Öztürk oldu.

MHP’de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 22 aday da Devlet Bahçeli, Mevlüt Karakaya, Muharrem Varlı, Erkan Haberal, Zühal Topcu, Ahmet Selim Yurdakul, Deniz Depboylu, İsmet Büyükataman, Emin Haluk Ayhan, Kamil Aydın, Celal Adan, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Erkan Akçay, Baki Şimşek, Mehmet Erdoğan, Ruhi Ersoy ve Erhan Usta’dan oluştu.

KURMAYLARIN HEPSİ LİSTEDE

Bahçeli martta düzenlenen 12. Olağan Kongre’de yenilediği Başkanlık Divanı’nın tamamını da seçilme olasılığı yüksek yerlere yerleştirdi. Bahçeli’nin kendisi de memleketi Osmaniye’de 1’inci sıradan aday oldu.



