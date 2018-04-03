Bahçeli: FETÖ ölmedi, kripto damar çalışıyor

Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

TOSUNCUKLARA İZİN VERİLMEMELİ

“Türkiye ekonomik gözdağlarıyla dinamitlenmek isteniyor. Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, süt bankmış ve benzeri sülüklerin kanımızı emmesine asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konulmalıdır.

MGK, Türkiye’nin milli çıkarlarını yedi düvele teker teker haykırmıştır. Altı çizilmesi gereken kavram ‘proje terör örgütleri’ ifadesidir. Mesela FETÖ projeyse, ki öyledir, bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmak da zorunluluktur. Önümüzdeki yıllarda, devletin içine sızmış dar bir kadronun, dini veya ideolojik saiklerle hareket eden küçük bir grubun ölüm saçmayacağının darbeye kalkışmayacağının garantisi var mıdır? FETÖ demek, PKK, PYD, YPG, IŞİD demek arkalarındaki ülke ya da ülkeler demektir. FETÖ ölmedi, yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor. Bu proje olmadı, bir başkası devreye girer. Proje sahipleri bitmeden, FETÖ nasıl bitecek? Pensilvanya’nın temizliği yapılmadan hainler nasıl tam olarak diskalifiye edilecek?

SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ

ABD’nin yakın vadede Suriye’den çıkma ihtimali pek mümkün görülmemektedir. Türkiye’nin Afrin temizliğinden hemen sonra harekâta devam iradesi muhasım odakların uykularını kaçırmıştır. Menbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseki ya terörden kurtulmalı ve teröre destek veren ülkeler bu kokuşmuşluktan vazgeçmelidir, ya da buralar silindir gibi ezilmelidir. Sınırlarımıza 60 kilometrelik mesafede olan Sincar’ı Irak hükümeti hainlerden arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak muktedirliğe sahiptir.

Herkes aklını başına alsın, evimizin önünde çakallar gezemez.

AKLININ DİBİNİ DÖKMÜŞTÜR

CHP’nin geveze ve gevşek bir grup başkanvekili, ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda ‘Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz’ diyerek aklının dibini dökmüştür. Bizim bildiğimiz ordu tektir ve millet ordusudur. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme, FETÖ merkezli bir örgüt olsa gerektir. ”