Bahçeli dikkat çeken yüzüğünü anlattı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda çok merak edilen parmağındaki yüzüğü anlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü anlatarak, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" dedi.
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