Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki ‘Mazbatayı ver’ tezahüratını “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz” sözleriyle değerlendirdi.
YEREL seçimlerin sonuçlarını değerlendirmek üzere Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya gelen MHP Lideri Bahçeli, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “(Kamp değerlendirmesi) İlk gün yapmış olduğumuz açıklamalarımızda sekiz ana başlıklı bir yorum getirmiştik. Bu yorum da temelini teşkil etmiştir. Çalışmalarımız verimli geçmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak faydalı olmuştur. Türkiye’deki siyasi gelişmeler yakınen takip edilmektedir. Özellikle de YSK’nın itirazlara vereceği cevabın son günüdür. Bu beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımızla il başkanlarımızın ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya Sueno Otel’de bir araya gelmek suretiyle yapılacak. Cumartesi – pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbirleriyle tanışmasına, MHP’nin üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sorunları var ise belediyelerin, o sorunlara öncelik verilecek ve faaliyetlerimiz devam edecektir.
İFLAS ETMİŞ İNSANLAR
(MHP’nin oy oranına eleştiriler) Rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerinde değerlendirmeler yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK’nın açıklamaları sonrasında, Resmi Gazete’de neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında da yayın yapılacaktır. Hal böyle olunca il genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, üç beş belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranlarını esas alarak yorum yapanlar, kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.
O İDDİANIN MUTLAKA İSPATI GEREKİR
(CHP’nin ‘YSK Başkanı’nın İçişleri ve Adalet bakanları tarafından arandığı’ iddiası) Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanlar eğer böyle bir iddia ile muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir.”
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