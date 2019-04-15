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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz

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Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki ‘Mazbatayı ver’ tezahüratını “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz” sözleriyle değerlendirdi.

YEREL seçimlerin sonuçlarını değerlendirmek üzere Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya gelen MHP Lideri Bahçeli, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “(Kamp değerlendirmesi) İlk gün yapmış olduğumuz açıklamalarımızda sekiz ana başlıklı bir yorum getirmiştik. Bu yorum da temelini teşkil etmiştir. Çalışmalarımız verimli geçmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak faydalı olmuştur. Türkiye’deki siyasi gelişmeler yakınen takip edilmektedir. Özellikle de YSK’nın itirazlara vereceği cevabın son günüdür. Bu beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımızla il başkanlarımızın ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya Sueno Otel’de bir araya gelmek suretiyle yapılacak. Cumartesi – pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbirleriyle tanışmasına, MHP’nin üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sorunları var ise belediyelerin, o sorunlara öncelik verilecek ve faaliyetlerimiz devam edecektir.

İFLAS ETMİŞ İNSANLAR

(MHP’nin oy oranına eleştiriler) Rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerinde değerlendirmeler yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK’nın açıklamaları sonrasında, Resmi Gazete’de neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında da yayın yapılacaktır. Hal böyle olunca il genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, üç beş belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranlarını esas alarak yorum yapanlar, kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

O İDDİANIN MUTLAKA İSPATI GEREKİR

(CHP’nin ‘YSK Başkanı’nın İçişleri ve Adalet bakanları tarafından arandığı’ iddiası) Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanlar eğer böyle bir iddia ile muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir.”

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