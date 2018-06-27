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    Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek

    AA
    27.06.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti.     

    Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.     

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.00'da başlayacak.     

    Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.     

    Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya gelecek.     

    Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.      

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

     

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