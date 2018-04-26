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    BahÃ§eli: Abdullah GÃ¼lâ€™Ã¼n ikazlara uymasÄ± lazÄ±m...

    AA
    26.04.2018 - 17:20 | Son GÃ¼ncelleme:

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Abdullah GÃ¼l ile ilgili sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "SayÄ±n BaÅŸbakan tecrÃ¼beli bir siyasetÃ§i. AynÄ± camianÄ±n iÃ§erisindeki insanlar birbirlerini Ã§ok iyi tanÄ±rlar. Ã–nemli bir ikazda bulunmuÅŸ. Abdullah GÃ¼l ona uymasÄ± lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.Â

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleriyle ilgili, "Ã–nemli bir ikazda bulunmuÅŸ, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n ona uymasÄ± lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m." dedi.

    BahÃ§eli, bazÄ± milletvekilleriyle, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru stantlarÄ±nÄ± gezdi. Bu sÄ±rada gazetecilerin, baÅŸvurularÄ±n yoÄŸun olduÄŸunu belirtmesi Ã¼zerine BahÃ§eli, "Evet, hem buradan hem internet Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
    BaÅŸvurularÄ±n AK Parti ile eÅŸ zamanlÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki genel merkezde de yoÄŸunluk bulunduÄŸunu kaydeden gazetecilere BahÃ§eli, "Cumhur Ä°ttifakÄ± hÄ±zlÄ± girdi, diyorsunuz. MaÅŸallah." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

    Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nun ittifak ziyaretlerine iliÅŸkin soru Ã¼zerine BahÃ§eli, "Onlar o kadar yoÄŸun bir trafik ki hangisidir takip edemedim." diye konuÅŸtu.

    BahÃ§eli, 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Bizim adayÄ±mÄ±z net ve belli. Ã‡alÄ±ÅŸmalara devam ediyoruz. SeÃ§im takvimine uygun gÃ¼n ve saatte adaylÄ±k baÅŸvurusu da yapÄ±lacak." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

    GÃ¼l'Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin BahÃ§eli, "SayÄ±n BaÅŸbakan tecrÃ¼beli bir siyasetÃ§i. AynÄ± camianÄ±n iÃ§erisindeki insanlar birbirilerini Ã§ok iyi tanÄ±rlar. Ã–nemli bir ikazda bulunmuÅŸ, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n ona uymasÄ± lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m." dedi.

    "Birbirleriyle iliÅŸkileri Ã§ok eskiye dayanÄ±yor"

    BahÃ§eli, "CHP'nin HDP ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" ÅŸeklindeki bir soru Ã¼zerine ise "Eskiden ayrÄ±lar mÄ±ydÄ± ki? OnlarÄ±n birbirleriyle iliÅŸkileri Ã§ok eskiye dayanÄ±yor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar, yardÄ±mcÄ± oluyorlar. Herhalde Ã¶yle bir sÃ¼reci tekrar yaÅŸamak istiyorlar." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. BahÃ§eli, "Ortak aday Ã§Ä±karÄ±rlar mÄ±?" sorusu Ã¼zerine de "Bilemiyorum, bizim adayÄ±mÄ±z net." diye konuÅŸtu.

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