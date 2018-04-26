BahÃ§eli: Abdullah GÃ¼lâ€™Ã¼n ikazlara uymasÄ± lazÄ±m...

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleriyle ilgili, "Ã–nemli bir ikazda bulunmuÅŸ, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n ona uymasÄ± lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m." dedi.



BahÃ§eli, bazÄ± milletvekilleriyle, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru stantlarÄ±nÄ± gezdi. Bu sÄ±rada gazetecilerin, baÅŸvurularÄ±n yoÄŸun olduÄŸunu belirtmesi Ã¼zerine BahÃ§eli, "Evet, hem buradan hem internet Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸvurularÄ±n AK Parti ile eÅŸ zamanlÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki genel merkezde de yoÄŸunluk bulunduÄŸunu kaydeden gazetecilere BahÃ§eli, "Cumhur Ä°ttifakÄ± hÄ±zlÄ± girdi, diyorsunuz. MaÅŸallah." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.



Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nun ittifak ziyaretlerine iliÅŸkin soru Ã¼zerine BahÃ§eli, "Onlar o kadar yoÄŸun bir trafik ki hangisidir takip edemedim." diye konuÅŸtu.



BahÃ§eli, 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Bizim adayÄ±mÄ±z net ve belli. Ã‡alÄ±ÅŸmalara devam ediyoruz. SeÃ§im takvimine uygun gÃ¼n ve saatte adaylÄ±k baÅŸvurusu da yapÄ±lacak." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.



GÃ¼l'Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin BahÃ§eli, "SayÄ±n BaÅŸbakan tecrÃ¼beli bir siyasetÃ§i. AynÄ± camianÄ±n iÃ§erisindeki insanlar birbirilerini Ã§ok iyi tanÄ±rlar. Ã–nemli bir ikazda bulunmuÅŸ, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n ona uymasÄ± lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m." dedi.

"Birbirleriyle iliÅŸkileri Ã§ok eskiye dayanÄ±yor"



BahÃ§eli, "CHP'nin HDP ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" ÅŸeklindeki bir soru Ã¼zerine ise "Eskiden ayrÄ±lar mÄ±ydÄ± ki? OnlarÄ±n birbirleriyle iliÅŸkileri Ã§ok eskiye dayanÄ±yor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar, yardÄ±mcÄ± oluyorlar. Herhalde Ã¶yle bir sÃ¼reci tekrar yaÅŸamak istiyorlar." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. BahÃ§eli, "Ortak aday Ã§Ä±karÄ±rlar mÄ±?" sorusu Ã¼zerine de "Bilemiyorum, bizim adayÄ±mÄ±z net." diye konuÅŸtu.

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