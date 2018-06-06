Bahçeli: Apoletlerini sökecek müptezel anasından doğmadı

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yaklaşan Kadir gecemizi Ramazan Bayramımızı bugünden kutluyorum. 24 Haziran'da Sivas kongresinin irade itibar ve iffet oylanacaktır. Mandacılar tekrar işbaşındadır. Himaye arayanlar ileri atılmışlardır. 24 Haziran'da ya milli irade hakim olacak ya da zillet ittifakı hakim olacak Türkiye kaybedecektir. CHP'nin seçim beyannamesi Kürdistan'a yeşil ışıktır. Bunlar Sivas kongresinin karşısında filizlenen mandacı çürüklerdir. Türk milleti adı millet aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Şayet verirse hıyanet temize çıkacak Türkiye düşmanları rahat nefes alacaklardır. CHP, SP, DP, İP, HDP kaosa gel gel yapıyor kriz sinyali yakıyorlar. Fitne ve dedikodu yayıyorlar milli bekayla ilgili hiç bir kaygı taşımıyorlar. Sundukları, söyledikleri bir şey yok. Ancak yalanları dolanları uyduruk lafları pek çok.

"TAM BİR GARABET"

Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız. Tam bir garabet tam bir felaket. Birisi çıkıyor, parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. Diğeri çıkıyor saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Neymiş Cumhurbaşkanını alkışlamış. Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Bu dil Kandil dilidir bu ağız FETÖ ağzıdır. Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer. CHP'nin Cumhurbaşkanı gevşeyen akıl vidalarını söksün.

"APOLETLERİNİ SÖKECEK MÜPTEZEL ANASINDAN DOĞMADI"

İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP Genel Başkanının Afrin'e girilmesi çağrısının ayaklar altına alan inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi değerli generalimizdir. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır.