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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
27.12.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Bahçeli anlatmıştı... Akar'ın odasında görüntülendi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akar Genelkurmay Başkanı olunca hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı da Bakan'ın odasında görüntülendi.

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  • Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi
  • Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi
  • Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi
  • Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi

Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Hulusi Akar genelkurmay başkanı olunca kendisine altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiğini açıklamıştı. Bahçeli açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlara değinerek, "Hulusi Akar paşa Kuran'a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" demişti.

Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi


Devlet Bahçeli'den dikkat çeken Hulusi Akar açıklaması
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İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar", Halil Fidan'ın çektiği "Türk Bayrağı' Afrin'de" ve Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolu genç" başlıklı fotoğraflar için kullandı.

Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi

Bakan Akar, daha sonra "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceledi. Akar'ın bu kategorideki tercihleri ise Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" başlıklı fotoğrafları oldu.
Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi

Akar, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu", Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarını seçti. 
Oylamanın ardından fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade eden Bakan Akar, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti. 
Bahçeli anlatmıştı... Akarın odasında görüntülendi



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