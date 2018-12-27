Bahçeli anlatmıştı... Akar'ın odasında görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akar Genelkurmay Başkanı olunca hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı da Bakan'ın odasında görüntülendi.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Hulusi Akar genelkurmay başkanı olunca kendisine altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiğini açıklamıştı. Bahçeli açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlara değinerek, "Hulusi Akar paşa Kuran'a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" demişti.
İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar", Halil Fidan'ın çektiği "Türk Bayrağı' Afrin'de" ve Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolu genç" başlıklı fotoğraflar için kullandı.
Bakan Akar, daha sonra "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceledi. Akar'ın bu kategorideki tercihleri ise Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" başlıklı fotoğrafları oldu.
Akar, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu", Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Oylamanın ardından fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade eden Bakan Akar, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.
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