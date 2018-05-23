Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale'de T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ve geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı bugün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Partinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.





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