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    Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti. 

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale'de T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ve geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı bugün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

    Partinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

     

    Bahçeli, Alaattin Çakıcıyı ziyaret etti

     

    Bahçeli, Alaattin Çakıcıyı ziyaret etti


    Bahçeli, Alaattin Çakıcıyı ziyaret etti

     

     

     

     

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