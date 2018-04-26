Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı! İYİ Parti esprisi…

Bahçeli, 24 Haziran genel seçimleri için parti genel merkezinde milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı. Bahçeli, böylece MHP'de başvuru yapan ilk isim oldu.

Başvuru sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir seçim olacak inşallah." ifadesini kullandı.

Seçim hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bazı yerde miting yapacağız, bazı yerde kapalı salon toplantıları. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz, eğer onlar biraz kapı aralarsa." diye konuştu.

''BİR PARTİNİN SLOGANINA BENZEDİ AMA....''

Gazetecilerin hayırlı olsun temennileri üzerine teşekkür eden Bahçeli, "Nasıl bir süreç bizi bekliyor?" sorusuna, "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından. Bir partinin sloganına benzedi ama..." karşılığını verdi.

İlk başvuruyu kendisinin yaptığının hatırlatılması üzerine ise Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimi çok önemsiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için çok faydalı olacağı kanaatiyle seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır." dedi.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan MHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Pankartta, "Cumhur İttifakı, millet aklı" ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin 24 Haziran seçim hazırlıklarında kullanacağı sloganlardan birinin bu olacağı belirtiliyor.