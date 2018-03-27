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    Bahçeli: AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

    İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

    AB Konseyinin, ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklaması skandaldır, iflah olmaz bir Haçlı kafasıdır.

    AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar.

    AB üyeliği, Türkiye için bir kimlik sorunu, varoluş sorunu değildir. Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak, egemenliğini devredecek uydu ve uyduruk bir devlet değildir.

    Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider.

     

     

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    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , Avrupa Birliği , gündem
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