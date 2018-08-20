Bahçeli: ABD Türkiye’nin dediğini yapmak durumunda kalacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir” dedi. Bahçeli açıklamasının devamında ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.
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