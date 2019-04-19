Bahçeli 234 yeni başkanı topluyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta sonu kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdiği Kızılcahamam kampının ardından bu hafta sonu da Antalya’da 234 yeni belediye başkanıyla buluşacak. Kampta, genel başkan yardımcıları tarafından iki sunum yapılacak. Yeni belediye başkanlarının bir araya gelerek tanışmasını sağlayacak olan Bahçeli, yeni dönemin şifrelerini de anlatacak.
MHP Lideri, il başkanlarının da katılacağı kampta, seçim sonuçlarını değerlendirecek ve belediye başkanlarından görevlerine odaklanmalarını ve seçim taahhütlerini yerine getirmelerini isteyecek. Bahçeli, başkanlara özverili çalışmaları konusunda da telkinlerde bulunacak. Belediyelerin sorunları var ise önceliğin onlara verilmesini isteyecek olan Bahçeli, partinin “üretken belediyecilik” anlayışının hayata geçirilmesi konusunda başkanlara tavsiyelerde bulunacak.
Bahçeli, kampın ardından teşekkür gezilerine de başlayacak ve yeni kazanılan bazı belediyeleri ziyaret edecek.
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