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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.06.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Bahçeli 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da olacak

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Bahçeli 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla il çapındaki siyasi faaliyetlerini Cumhur İttifakı'nın kararlı, tavizsiz ve sarsılmaz bir ortağı olarak, büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve ciddiyetle sürdürdüğünü belirtti.

MHP'nin seçim çalışmalarının, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'nin seçim programıyla uyum içerisinde devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, İstanbul'da seçimin merkezinde konuşlanan MHP'nin İstanbul halkıyla sahada iç içe, çarşıda pazarda yan yana olduğunu vurguladı.

Semih Yalçın, partilerince 23 Haziran için özel bir seçim stratejisi hayata geçirildiğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda dört genel başkan yardımcısının koordinatörlüğünde seçim koordinasyon bölgelerine ayrıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: 
"Hemşeri Harekatı'yla bütün illerin siyasi dinamizmi ve sinerjisi İstanbul'da toplanmıştır. Yüreklerin ortak vurması, birlik ve dayanışma ruhunun taşınması için taşrayla İstanbul arasında yeni bir gönül köprüsü kurulmuştur. Bu sayede İstanbul'un nabzının da Sivas'ta, Trabzon'da, hatta yurdun dört yanında atması sağlanmıştır. Böylelikle 23 Haziran seçimi salt İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin seçimi haline gelmiş ve kamuoyunda bir farkındalık hasıl olmuştur. Şüphe yok ki 23 Haziran günü, 82 milyonun nabzı İstanbul'da atacaktır. 81 ilin evlatları, İstanbul'da enerji ve hedeflerini birleştirecektir. O gün yürekler toplu vuracak, İstanbul Anadolu, Anadolu İstanbul olacaktır. Türkiye İstanbul olacaktır, İstanbul Türkiye. 81 ilin her biri, bir Türkiye demektir. 81 ilden gelip İstanbul'a yerleşen kalabalıkların kimi adetleri ve renkleri farklı, yerel kültürleri özgün olsa da özleri, ruhları birdir. Meşrepleri, mezhepleri ayrı olsa da dilleri, dinleri birdir. Gayeleri ortak, hedefleri tektir. Kıvançları bir, tasaları ortak, özlemleri, bayramları aynıdır."

"MİLLİ DEĞERLERİ KORUMAK İÇİN TİTİZ DAVRANILACAK"

İstanbul'un yerel zenginliklerini, Anadolu'nun birlik ruhundan aldığı ilhamla aynı potada erittiğini, aynı atmosferde buluşturduğunu aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberlik azmiyle, varlık iradesiyle, toplumsal sevgi ve barışla yoğrulan bin yıllık kardeşlik hukukunu yüreğinde taşıyarak göçüp gelen Anadolu insanı, İstanbul'u Türkiye'nin özeti haline getirmiştir. Anadolu'nun kadim gelenekleriyle beraber yaşama iradesini de özünde yaşatan İstanbul halkı, kendi geleceğini netameli rüzgarlara teslim etmeyecektir. Yüzyıllardır gözü gibi koruduğu, üzerine titrediği milli değerleri korumak için titiz davranacaktır. Bu değerleri siyasette en iyi temsil eden Cumhur İttifakı'na teveccühünü esirgemeyecektir. Cumhur İttifakı, 23 Haziran'da başarılı olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetimi, kendi halkının iradesiyle ehil ellere teslim edilecektir.

Belediye başkan adaylarının özellikle İstanbul'a göç verme konusunda zirvede bulunan illeri ziyaret etmesi, bütün Anadolu'da gündemi İstanbul'un oluşturması, MHP'nin stratejisinin yerinde olduğunu ortaya koyan sevindirici emarelerdir. Siyasetin sadece İstanbul'da değil, ülke çapında arz ettiği manzara, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin partimiz için ne kadar isabetli bir seçim stratejisi belirlediğinin ispatıdır. İstanbul'a konuşlanan Divan ve kurul üyeleriyle milletvekillerimiz başta olmak üzere MHP teşkilatlarında görevli herkes, bu strateji doğrultusunda çaba göstermekte, seçimlerin Cumhur İttifakı lehine sonuçlanması için bütün varlığıyla çalışmaktadır."

"İSTANBUL'A KARARGAH KURULDU"

MHP teşkilatlarının tam manasıyla mitili İstanbul'a attığını, adeta İstanbul'a karargah kurduğunu belirten Semih Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız, şehirdeki hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir." 

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