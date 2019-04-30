Bahçe duvarından atlarken, bacağına demir saplandı
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Berat Boylu'nun bacağına (12), caminin bahçe duvarından atlarken, korkuluk demiri saplandı. İtfaiye ekibi, demiri çıkarırken, bacağından yaralanan Boylu, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Berat Boylu, bahçe duvarı üzerinden atlamaya çalıştı. Bu sırada Boylu'nun sağ bacağının alt kısmının arkasından giren korkuluk demiri, eti parçalayarak, ön kısımdan çıktı. Yaralanan Boylu için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri istendi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, demirleri keserek, çıkardı. Bacağından yaralanan Boylu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berat Boylu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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