Bahar Doğrul kimdir?
Sosyal medyadan yardım isteyen Bahar Doğrul, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Öz amcasının kendisini taciz ettiğini iddia eden Bahar Doğrul’a pek çok sosyal medya kullanıcısından da destek geldi. Peki, Bahar Doğrul kimdir?
Bahar Doğrul adındaki genç kızın videosu sosyal medyaya damga vurdu. Öz amcası tarafından tacize uğradığını belirtip yardım isteyen Bahar Doğrul, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum, sesimi duyuramıyorum. Özgecan gibi Leyla gibi olduktan sonra mı sesimizi duyacaklar?" diye sitem etti. Yardım çağrısının hızla yayılması ardından Bahar Doğrul hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.
18 yaşındaki Bahar Doğrul, aslen Manisalı. Bahar Doğrul, geçen Mayıs ayında Seda Sayan'la programına katılmış, amcasının, kendi mal varlıklarına el koymaya çalıştığını belirtmişti. Amcası tarafından dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını da iddia eden Bahar'ın söyledikleri, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı. Mart 2018'de Kula Savcılığı'na amcalarıyla ilgili şikayette bulunan Bahar Doğrul ve kız kardeşi anneleriyle birlikte bir süredir İzmir'de yaşıyor.
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