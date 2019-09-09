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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.09.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

"Bağışlar mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmiyor"

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"Bağışlar mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmiyor"

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum olarak atanan Enver Kılıç, yapıldığı söylenen bağışların, mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmediği için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiğinin izlenemediğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.08.2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyum tayini davasında F.B.V'ye tedbiren yönetim kayyumu atandığı hususunun kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Mahkemenin atamaya ilişkin ara kararı doğrultusunda 29 Ağustos-6 Eylül arasında, tarafından yürütülen faaliyet, takip ve tespitleri basın yoluyla paylaşma gereği duyduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Olay mağduru F.B.V'ye muhtelif medya unsurları aracılığı ile yapıldığı söylenen bağışlar, mahkeme tarafından açılan hesaba yapılmadığı için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiği izlenememektedir. Yapıldığı veya yapılacağı söylenen bağışların Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 nolu hesaba yapılması, sair bankalar ya da hesaplarda bağış adı altında bir meblağ var ise denetim ve gözetimi mahkemeye ait bu hesaba aktarılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yardıma yönelik teşebbüslerini sorgulamak mümkün olmamakla birlikte yapılan bağışların mağdur dışında birilerinin eline ya da hesabına yapılması denetimi ortadan kaldırmakta, hesap verilebilirliği imkansız hale getirmektedir."

Bağışlar mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmiyor

Kılıç, halen gündemde olan bu konuda oluşan algı ve bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, yapılmış ve yapılacak yardımların olay mağduruna hizmet etmesini sağlamak için bu bildirinin kamuoyuna duyurulduğunu aktardı.

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