Bağırsak sendromu nedir, nasıl anlaşılır?

Bağırsak sendromu , Karın ağrısının, defekasyonla ve bağırsak alışkanlığının değişmesiyle ilgili olduğu ve karında gerginlik hissinin eşlik ettiği fonksiyonel bir düzensizliktir. Bağırsak sendromu belirtileri şunlardır: Haftada 3’ten az veya günde 3’ten fazla dışkılama, püre kıvamında veya sulu dışkılama, dışkı sırasında zorlanma, ani dışkılama hissi, dışkıda mukus bulunması karın ağrısı, bağırsak alışkanlığında değişme, karın şişkinliği.

Hastanın kliniğine göre tam kan sayımı, dışkıda gizli kan, fleksibl sigmoidoskopi veya kolonoskopi, özofagogastroduodenoskopi, dışkı mikrobiyolojisi, laktoz intoleransı testi, çölyak belirteçleri, kolon transit zamanı değerlendirilebilir.



BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ

• Hastanın güveninin kazanılması, hastalığı hakkında aydınlatılması ve eğitilmesi

• Diyet, diyetteki fiber miktarının arttırılması, baklagiller, mercimek, lahana, fasülye gibi yiyeceklerden sakınılması

• Kabızlık baskınsa disakkaridler, metilselüloz, psylium, magnezyum hidroksid, polietilen glikol

• İshal baskınsa difenoksilat, loperamid

• Karın ağrısı için antikolinerjikler (Hyosin N-butil bromid, alverin sitrat, mebeverin)

• Karın şişkinliği için simetikon, sigaranın kesilmesi, pankreas enzim ekstreleri

• Selektif olarak visseral duyum ve motiliteyi azaltan ilaçlar; Trisiklik antidepresanlar, selektif seratonin reseptör antagonistleri