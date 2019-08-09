Bağımsızlık sonrası ilk ziyaret
UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti.
Bu ziyaret Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks kilisesinden ayrılıp, ocak ayında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un imzaladığı kararname ile bağımsızlığının tanınmasının ardından ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile dün öğle saatlerinde gerçekleşen buluşmasına çiçekle geldi. Baş başa görüşme 1.5 saat sürdü. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayarak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığına verdikleri desteği tekrarladı. Zelenskiy de, “Bizim amacımız insanların hayatlarını korumaktır. Bence hükümet dini konulara girmemeli. Gerekirse ben, yine her zaman kilisenin bağımsızlığını savunmaya hazırım. Kilisenin bağımsızlığını desteklediği için Sayın Patriğe teşekkür ederim” diye konuştu.
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