"Bağımsızlık ateşi yanmaya devam ediyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti: “Erzurum Kongresi’nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi’nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”
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