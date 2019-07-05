Bağımlılıkla mücadelede yol haritası: Metruk binalar hızla yıkılacak
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yeni yapısıyla ilk kez toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, yol haritasını belirledi.
Madde bağımlıları dahil birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımına hızla devam edilecek, sokak ve parkların güvenliğine ağırlık verilecek. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Oktay başkanlığındaki ilk toplantısını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve ilgili kurumların katılımıyla yaptı. Kurul toplantısında önümüzdeki dönemde bağımlılıkla mücadeleye ilişkin şu kararlar alındı:
Uyuşturucuyla mücadelede özellikle taleple mücadele kapsamında danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını içeren kapsamlı yaklaşımla mücadeleyi pekiştiren faaliyetlere ağırlık verilecek.
Rehabilitasyonun etkinliği arttırılarak zorunlu tedavi sürecini de içerecek şekilde sonuç odaklı tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına zemin oluşturacak hukuki altyapısı oluşturulacak. Uyuşturucu bağımlısıyla birlikte bu süreçte yaşadıkları travmaları en aza indirmek için bütüncül yaklaşıma aileler ve yakınları da dahil edilecek.
Cezaevlerinde, bağımlılara yönelik sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçleri daha da etkin hale getirilecek.
Denetimli serbestlik kapsamındakilerin sadece tedavi denetimli serbestlik süresince değil tüm 5 yıl boyunca destek tedavi ve kontrolleri yapılacak.
Madde bağımlıları dahil birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımına kararlılık ve hızla devam edilerek sokak ve parkların güvenliğine ağırlık verilecek.
YASADIŞI BAHİSE ÖNLEM
Tütün, nargile ve yeni nesil tütün ürünlerini (elektronik sigara ve diğerleri) içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle arttırılacak.
Yasadışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlararası işbirliği güçlendirilecek.
Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde oyun salonları ve internet kafelerle ilgili mevzuattaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi yapılacak.
Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girecek.
Bu çalışmaların yerelde etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere il ve ilçelerde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulları oluşturularak, çalışmalarına başlayacak.
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