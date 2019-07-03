Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı başladı
GeriGündem Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
03.07.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız." dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılıkve diğer tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında nesillerin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenmesinin anayasal sorumluluğun gereği olduğunu belirtti.

Bağımlılık ile mücadelede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak için 2014'te Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun oluşturulduğunu anımsatan Oktay, 2017'de Kurulun çalışmalarının kapsamının genişletilerek, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştürüldüğünü ifade etti.

Oktay, oluşturulduğu günden bu yana Kurul bünyesinde yapılan çalışmalardan dolayı Kurul başkanı ve üyeleri olmak üzere, Türkiye'nin bağımlılıkla yürüttüğü mücadeleye katkı veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamında yapılan reformlar ile Kurulun 12 bakanlık ve bir politika yüksek kurulundan oluşan geniş bir koordinasyon yapısına ve bütüncül işleyiş etkinliğine kavuştuğunun altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantımız, Kurulun üyelik yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün zararlı alışkanlıklara karşı izlediğimiz temel stratejilerimizi, eylem planlarımızın uygulama sonuçlarını ve mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele ve zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri içeren eylem planını görüşerek karara bağlayacağız."

Oktay, halk sağlığı ve toplum huzurunun tüm dünyada yaygınlaşan bağımlılık eğilimlerinden korunması için geçen 17 yılda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını, koruyucu önlemleri içeren strateji belgeleri ve eylem planlarının uygulamaya konulduğunu vurguladı.

"Bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum"

Buna ek olarak uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ağırlaştırılan cezai müeyyideler ile talep, arz ve zarar azaltıcı önlemlerin yaygınlaştırıldığını aktaran çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede elbette yasakların, cezaların etkisi yadsınamaz ancak bu mücadele, sadece yasaklarla yürütülecek bir süreç değildir. Bizler, zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede özellikle teknolojik gelişmelerin toplum üzerindeki etkilerini iyi okuyarak, uyuşturucu, içki, sigara ve kumarla beraber sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız. Buradan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birliklerini, ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız."

Oktay toplantıda, Sağlık, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bağımlılıkla mücadeleye ilişkin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sarar Ailesi'nde dehşeti yaşatmışlardı! Türkiye'ye iade edildiler
Sosyetenin kâbusu oldular... Son kurban ünlü iş adamı...
Yürek yakan an...