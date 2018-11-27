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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eyüp SERBEST/ İSTANBUL
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bağımlılık mesajı: Kaynağı kurutulmalı

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Bağımlılık mesajı: Kaynağı kurutulmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeşilay tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nda “Bağımlılık ve terör birbirine benzer. Kaynağını kesmediğimizde, bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla, sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TOPLUMU CEHALET YIKAR

“Ülkemiz içinde 107 şubesiyle ve dünya genelindeki 41 ülkedeki aynı isimdeki kuruluşlarıyla daha da büyüyen Yeşilay, uluslararası alanda daha fazla itibar görmeye başlamıştır. Haramı, helali bilen bir toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık diye bir sorun olamaz. Eğer bu tür sıkıntılar varsa ve giderek büyüyorsa bağımlılıktan öte başka sorunlarımız var demektir. Eskiler duvarı nem, insanı gam yıkar derlerdi. Ben buna bir de toplumu cehalet yıkar ifadesini ekliyorum.

KAYDA DEĞER NETİCE YOK

En güzel okulları yaptık, içini en modern araçlarla donattık, öğretmensiz sınıf bırakmadık ama bu okullara topladığımız çocuklara neler vermemiz gerektiği konusunda yeteri kadar tefekkür edemedik. Kültür ve sanat politikalarını desteklemek adına çok ciddi bütçeler ayırdık. Ama kadim tarihimizi, kültürümüzü, sanat anlayışımızı yeni nesillere aktarma, benimsetme, ileriye taşıma konusunda ortada kayda değer bir netice göremiyoruz. Böyle olduğu için de uyuşturucudan, alkolden, tütünden kaynaklı bağımlılık tehdidinin büyümesi karşısında neler yapabileceğimizi konuşmak zorunda kalıyoruz. Bağımlılık ve terör birbirine benzer. Her ikisiyle de etkin mücadelenin yolu sivrisineklerle uğraşmak yanında asıl bataklığı kurutmaya çalışmaktır. Bunu başarmamız lazım. Kaynağını kesmediğimizde, bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla, sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir.

TERÖRÜN FİNANSMAN kaynağı

Terör örgütlerinin en önemli finansman kaynağının uyuşturucu ticareti, alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığı olması tesadüf değildir. Bağımlılık yapan ürünlere karşı mücadele terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik bir mücadeledir. Türkiye’nin son yıllarda terörle mücadelede kat ettiği mesafenin en önemli sonuçlarından biri uyuşturucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük darbeler vurmasıdır. Aynı şekilde alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığında da büyük azalma meydana gelmiştir. Gayemiz diğer ülkelerin de bu büyük oyunun hedefi ve malzemesi olmaktan çıkartmaktır.”

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