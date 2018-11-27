Bağımlılık mesajı: Kaynağı kurutulmalı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeşilay tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nda “Bağımlılık ve terör birbirine benzer. Kaynağını kesmediğimizde, bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla, sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:
TOPLUMU CEHALET YIKAR
“Ülkemiz içinde 107 şubesiyle ve dünya genelindeki 41 ülkedeki aynı isimdeki kuruluşlarıyla daha da büyüyen Yeşilay, uluslararası alanda daha fazla itibar görmeye başlamıştır. Haramı, helali bilen bir toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık diye bir sorun olamaz. Eğer bu tür sıkıntılar varsa ve giderek büyüyorsa bağımlılıktan öte başka sorunlarımız var demektir. Eskiler duvarı nem, insanı gam yıkar derlerdi. Ben buna bir de toplumu cehalet yıkar ifadesini ekliyorum.
KAYDA DEĞER NETİCE YOK
En güzel okulları yaptık, içini en modern araçlarla donattık, öğretmensiz sınıf bırakmadık ama bu okullara topladığımız çocuklara neler vermemiz gerektiği konusunda yeteri kadar tefekkür edemedik. Kültür ve sanat politikalarını desteklemek adına çok ciddi bütçeler ayırdık. Ama kadim tarihimizi, kültürümüzü, sanat anlayışımızı yeni nesillere aktarma, benimsetme, ileriye taşıma konusunda ortada kayda değer bir netice göremiyoruz. Böyle olduğu için de uyuşturucudan, alkolden, tütünden kaynaklı bağımlılık tehdidinin büyümesi karşısında neler yapabileceğimizi konuşmak zorunda kalıyoruz. Bağımlılık ve terör birbirine benzer. Her ikisiyle de etkin mücadelenin yolu sivrisineklerle uğraşmak yanında asıl bataklığı kurutmaya çalışmaktır. Bunu başarmamız lazım. Kaynağını kesmediğimizde, bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla, sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir.
TERÖRÜN FİNANSMAN kaynağı
Terör örgütlerinin en önemli finansman kaynağının uyuşturucu ticareti, alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığı olması tesadüf değildir. Bağımlılık yapan ürünlere karşı mücadele terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik bir mücadeledir. Türkiye’nin son yıllarda terörle mücadelede kat ettiği mesafenin en önemli sonuçlarından biri uyuşturucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük darbeler vurmasıdır. Aynı şekilde alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığında da büyük azalma meydana gelmiştir. Gayemiz diğer ülkelerin de bu büyük oyunun hedefi ve malzemesi olmaktan çıkartmaktır.”
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