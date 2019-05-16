Bağdat’ta DEAŞ takibi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ‘DEAŞ terör örgütüne üye olmak veya lojistik destek sağlamak’ suçlamasıyla Bağdat’ta tutuklu bulunan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.
Malatya’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan A.B., çocuğunun bazı kişiler tarafından kandırılarak Irak’a götürüldüğünü, bir terör örgütüne katıldığını, bir süre sonra gelini ile torunlarının da Irak’a gittiğini belirterek, ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sonuçsuz kalmasını şikâyet etti. A.B.’nin dilekçesini işleme alan komisyon, konuyu Dışişleri Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, Meclis’e dilekçeyle ilgili şu yanıtı verdi:
SUÇSUZLARIN İADESİ TALEBİ
“Bağdat Alıkoyma Merkezi’nde tutulan ve Irak makamlarınca Türk vatandaşı olduğu düşünülen kişilerin vatandaşlık bağlarının teyit edilebilmesini teminen teknik heyetimiz, yoğun girişimlerimiz neticesinde Bağdat’ta görevlendirilmiştir. Türk vatandaşlığı belirlenenlerden suçlu olmadıkları tespit edilenlerin, ülkemize teslim edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI
Dilekçede bahse konu, Bağdat’ta tutuklu bulunan ve teknik heyet çalışması sonucu Türk vatandaşlığı tespit olunan M.B.’nin (refakatinde iki çocuğu bulunmaktadır) ‘DEAŞ mensubu olmak’ suçlamasıyla Irak mahkemelerince ‘idam’ cezasına çarptırıldığı anlaşılmaktadır. Yargılamanın temyiz aşaması devam etmekte olup, süreç Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir.”
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