Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdi

    Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdi

    İHA
    17.03.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağdat Caddesi’nde lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce kaldırıma çıktı daha sonra halıcı dükkanına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Kaza, akşam saatlerinde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan K. yönetiminde ki 34 AK 0400 plakalı lüks otomobil Bağdat Caddesi Kartal istikametine seyrederken kontrolden çıktı.

    Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdiSürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki bariyerlere çarptıktan sonra halı satışı yapan bir iş yerine girerek durabildi.

    Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdi

    Kazada sürücü Turan K. ile otomobildeki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak otoparka çekildi.
    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2018) – 2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için

     

    Etiketler: halıcı dükkanı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri