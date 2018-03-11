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    Bağdat Caddesi'nde akıl almaz kaza!

    İSTANBUL (İHA)
    11.03.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy’de bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçen bir otomobil, başka bir otomobilin üzerinden uçtu. Bariyerleri ve otomobili aşarak takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise bir süre şoka girdi.

    Edinilen bilgiye göre kaza, Bağdat Caddesi üzerinde Fenerbahçe stadyumunun hemen yanında bulunan köprülü kavşakta sabah saatlerinde yaşandı. Serkan Yazıcı’nın kullandığı 34 KC 3553 plakalı otomobil, kavşağa süratli girince bariyerlere çarparak havalandı ve karşı şeritten gelen Sezin Özdemir’in kullandığı 34 KK 4475 plakalı otomobilin üzerinden aşarak takla attı. Kazada hem bariyerlerin hem de otomobilin üzerinden uçan otomobilin sürücüsü Serkan Yazıcı araç içerisinde sıkışırken, diğer aracın sürücüsü Sezin Özdemir yara almadan kurtuldu.

    Kadıköy’de inanılmaz bir kurtuluş denilecek kazada yara bile almadan kurtulan bayan sürücü, yaşadığı şokun etkisi ile bariyerlerin üzerine yaslanarak aracını izledi. Bayan sürücü aracını izlerken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan diğer aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Yazıcı’nın yanına gelen bir itfaiye eri ise elindeki ceketi sürücünün kafasının altına koydu. Serkan Yazıcı, itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

    Kazanın şoku ile soruları bir süre yanıtsız bırakan Sezin Özdemir, “Önce bariyerlerin üstünden uçtu, sonra da benim aracımın üzerinden uçtu” dedi. Hastaneye kaldırılan Serkan Yazıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından hasar gören araçlar kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

     

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    Etiketler: istanbul , KAZA , Trafik kazası , gündem
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