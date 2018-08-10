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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
10.08.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Bağcılar’daki vahşi cinayette şok sözler! Kendini böyle savundu...

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Bağcılar’da, eşi Halud Handus ve birlikte olduğu erkeği bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Mohammed El Abid'in sorgusunda,"Namus için öldürdük" dediği öne sürüldü.

Öldürülen erkeğin de El Abid'in Suriye'den köylüsü olan Huseeh Abdullah olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar, Evren Mahallesi Göksun sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında, 6 Ağustos 2018 günü, Suriyeli Halud Handus ve bir erkek defalarca bıçaklanıp boğazları kesilerek öldürülmüştü. Olayla ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlatmış, Halud Handus ve erkek kardeşinin de arasında bulunduğu 8 ismi şüpheli olarak belirlemişti. Ekipler, olayın ardından Suriye'ye kaçmak isteyen Halud Handus'un eşi ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu şüphelileri Düzce ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalamış ve sorguya almıştı.

Ekiplerin yaptıkları araştırmaya göre; Halud Handus'un kardeşi Hasan Al Handus ve yanındaki arkadaşı, kızkardeşinin yaşadığı eve bir erkeğin girdiğini gördü. Hasan Al Handus ve arkadaşı eve girerek kardeşi ve erkeği darp ettikten sonra, eniştesi Muhammed El Abid'i çalıştığı tekstil şirketinden eve getirdi. 

Koca El Abid eve geldikten sonra, Hasan Al Handus ile birlikte, eşi Halud Handus ve yanındaki Suriyeli erkeği defalarca bıçaklayarak öldürdü. 5 kişi eve girerek olayı gerçekleştirdi, 3 kişi de dışarıda gözcülük yaptı.  Polis yaptığı araştırmada öldürülen erkeğin de Huseeh Abdullah(45) olduğunu belirledi.

Abdullah'ın, cinayeti işleyen El Abid'le Suriye'de yaşadıkları dönemde aynı köyde yaşadıkları anlaşıldı.

Muhammed El Abid'in Emniyetteki sorgusunda olayı itiraf ederek, "Namus için öldürdük." dediği öne sürüldü. Halud Handus'un erkek kardeşi Hasan Al Handus ve diğer şüphelilerin de benzer ifade verdiği iddia edildi.

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