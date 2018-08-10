Bağcılar’daki vahşi cinayette şok sözler! Kendini böyle savundu...
Bağcılar’da, eşi Halud Handus ve birlikte olduğu erkeği bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Mohammed El Abid'in sorgusunda,"Namus için öldürdük" dediği öne sürüldü.
Öldürülen erkeğin de El Abid'in Suriye'den köylüsü olan Huseeh Abdullah olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Bağcılar, Evren Mahallesi Göksun sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında, 6 Ağustos 2018 günü, Suriyeli Halud Handus ve bir erkek defalarca bıçaklanıp boğazları kesilerek öldürülmüştü. Olayla ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlatmış, Halud Handus ve erkek kardeşinin de arasında bulunduğu 8 ismi şüpheli olarak belirlemişti. Ekipler, olayın ardından Suriye'ye kaçmak isteyen Halud Handus'un eşi ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu şüphelileri Düzce ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalamış ve sorguya almıştı.
Ekiplerin yaptıkları araştırmaya göre; Halud Handus'un kardeşi Hasan Al Handus ve yanındaki arkadaşı, kızkardeşinin yaşadığı eve bir erkeğin girdiğini gördü. Hasan Al Handus ve arkadaşı eve girerek kardeşi ve erkeği darp ettikten sonra, eniştesi Muhammed El Abid'i çalıştığı tekstil şirketinden eve getirdi.
Koca El Abid eve geldikten sonra, Hasan Al Handus ile birlikte, eşi Halud Handus ve yanındaki Suriyeli erkeği defalarca bıçaklayarak öldürdü. 5 kişi eve girerek olayı gerçekleştirdi, 3 kişi de dışarıda gözcülük yaptı. Polis yaptığı araştırmada öldürülen erkeğin de Huseeh Abdullah(45) olduğunu belirledi.
Abdullah'ın, cinayeti işleyen El Abid'le Suriye'de yaşadıkları dönemde aynı köyde yaşadıkları anlaşıldı.
Muhammed El Abid'in Emniyetteki sorgusunda olayı itiraf ederek, "Namus için öldürdük." dediği öne sürüldü. Halud Handus'un erkek kardeşi Hasan Al Handus ve diğer şüphelilerin de benzer ifade verdiği iddia edildi.
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