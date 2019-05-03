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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)
03.05.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Bağcılar'da sokak çatışması! Çocuklar ölümden döndü

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Bağcılar'da sokak çatışması! Çocuklar ölümden döndü

İSTANBUL Bağcılar'da iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan iki çocuk ölümden döndü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken bir kişi ise aranıyor. 

Olay, 22:00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Asfalt Caddesi 1556. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Birbirleriyle çatışan gruptan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Çatışan tarafların silahlarından çıkan kurşunlardan iki tanesi  sokağın başında bulunan Şeref Yıldız'ın evindeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk ölümden döndü. Olayı duyunca evine koşan baba Şeref Yıldız,  yaşananlara tepki gösterdi.

ANNESİNE SORDU: TELEVİZYONA BİR ŞEY Mİ OLDU?

Olayla ilgili açıklama yapan Şeref Yıldız, "Çocuklar televizyonda oyun oynuyordu. Dışarıda nasıl bir kovalamaca olmuş biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor. Çocuk öyle fark ediyor. Annesine 'televizyona bir şey mi oldu' diye soruyor. Annesi görünce fark ediyor. Ben de yakın bir yerdeydim. Telefon açtılar. Duyanlar 20'nin üzerinde silah sesi duymuş. Her şeye rağmen şükürler olsun. Çocuklarına bir şey olmadı. Bu ne ilkti ne de son olacak. Bu magandaların gerekli cezayı görmediği takdirde bu devam edecek. Benim 7 yaşındaki oğlum burada oyun oynuyordu. Ona bir şey olsaydı benim acımı kimse dindiremezdi" dedi.

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