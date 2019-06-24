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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
24.06.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Bağcılar'da panik anları! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

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BAĞCILAR'da bir binanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere sıçramadan söndürüldü. Binada büyük çapta hasara yol açan yangın, paniğe kapılan mahalle sakinlerini de sokağa döktü.

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  • Mahalle sakinleri sokağa döküldü
  • Mahalle sakinleri sokağa döküldü
  • Mahalle sakinleri sokağa döküldü
  • Mahalle sakinleri sokağa döküldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mahmutbey Mahallesi, 2603 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı.

Tekstil malzemelerinin kolayca tutuşması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst katlardaki evlere sıçrama tehlikesi bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık yarım saatte söndürüldü. İş yerinin pencerelerinden çıkan alev ve duman nedeniyle binanın dış cephesinde ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ise yangın paniğiyle sokağa döküldüğü ve söndürme çalışmalarını izlediği görüldü.



İtfaiye ekiplerinin soğutma ve yangının sebebini araştırma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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