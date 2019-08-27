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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.08.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Bağcılar'da mühürlenen binada oturanlar eşyalarını topluyor

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Bağcılar'da mühürlenen binada oturanlar eşyalarını topluyor

İstanbul Bağcılar'da cumartesi günü kolon ve kirişlerinde hasar, duvarlarında çatlaklar olduğu için mühürlenen iki binanın ön raporu çıktı. Bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesi kararı verildi. İki binanın bugün mühürleri söküldü ve daire sahipleri evlerine girerek eşyalarını toplamaya başladı.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak’ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı Yıldırım ve Akpınar Apartmanları bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle cumartesi günü belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltılmıştı. 1978 yılında inşa edilen ve ruhsat-iskanı bulunmayan binalardan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilmişti. Binadan alınan karotların incelemesinin ardından ön rapor çıktı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre alınan beton örneklerinin mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında olduğu ve riskli olduğu tespit edildi.

Rapor sonucuna göre bina sakinleri ile yapılan görüşmeler sonrasında mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. Binalarda yaşayanların eşyaları aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı da yapılacak. Bunun ardından aynı sokakta bulunan diğer binalardan da karot örnekleri alınarak incelemeler yapılmasına karar verildi.

BİNA SAKİNLERİ EŞYALARINI TOPLUYOR
Binaların bugün mühürleri söküldü ve burada yaşayanlar evlerine girerek eşyalarını toplamaya başladı. Bina sakinlerinin evlerine boş koli taşıdığı, evden ellerinde poşetlerle çıktığı, halılarını taşıdıkları görüldü.

Bağcılarda mühürlenen binada oturanlar eşyalarını topluyor

Akpınar Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Özdemir, "Ben memleketteydim, duyunca geldim. Şimdi eşyaları toparlıyorlar. Giysileri, mutfak eşyalarını toparlayıp, koliliyoruz, ev bulduğumuz anda hemen taşınacağız, şu anda eşya çıkarmayacağız, hazır olsun. Bayrampaşa'da kızımın evinde kalıyoruz" dedi.

Yıldırım Apartmanı'nda oturan, Hasan Işık ise, "Eşyalarımızı ağır ağır toplamaya başladık. Evlerimiz şu anda hasarlı olduğu için boşaltılıyor. Taşınmamız biraz zor olacak ama mecbur taşınacağız. Komşularda, akrabalarda kalıyoruz" diye konuştu.

Mühürlü binaların hemen karşısında bulunan Hicret Apartmanı'nda yaşayan Turgay Yalçınkaya ise Evleri boşaltmaya başlamadık ama kiralık yer arıyoruz ama bulamıyoruz' şeklinde konuştu.

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