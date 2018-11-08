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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
08.11.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Bağcılar’da lüks araç genç kıza çarpıp kaçtı

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Bağcılar'da işten eve giden 26 yaşındaki genç kıza çarpıp kaçan 2 araçtan biri olan lüks cip günlerdir ortada yok. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken genç kız Ronai Bozan 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay Güneşli Mahallesi’nde 1 Kasım saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir tekstil firmasında modelist olarak çalışan Ronai Bozan (26) işten çıkıp evine dönüyordu. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir araç Bozan’ın ayağına çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan Bozan’a lüks bir cip daha çarptı ve iddiaya göre bu kez ağır yaraladı. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken babası Mahmut Bozan’a haber verildi. Bozan’ı arayan polis memuru kızının bir kazaya karıştığını ve durumum iyi olduğunu söyledi. Hastanede kızının hayati tehlikesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçiren baba elini duvara vurdu ve elindeki kemikler kırıldı. Genç kız ise 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

İLK ÇARPAN ARAÇ TESLİM OLDU LÜKS CİP KAÇTI

Olaydan kısa süre sonra Ronai Bozan’a çarpan ilk aracın sürücüsü karakola giderek kazayı itiraf etti ancak diğer aracın sürücüsü ise olaydan sonra kaçtı. Aile ise kızlarına çarpıp kaçan lüks cipin bir an önce bulunmasını istiyor.

“KENDİSİNDEN RİCA EDİYORUM GELİP TESLİM OLSUN”

Kızına çarptıktan sonra kaçan kişinin bir an önce bulunmasını istediğini ifade eden Baba Bozan, “Kızım işten çıkıyor. Minibüse binip Küçükçekmece’ye eve gelmek istiyor. Daha sonra karşıdan karşıya geçip minibüse binmek istiyor. Bu sırada yola ayağını attığı esnada sağ taraftan bir araba ona çarpıyor. Daha sonra hava fırlatıyor o araba kendisini. Sol tarafa düşen kızıma lüks model bir cip çarpıyor. Ondan sonra beni aradılar polis memuru kızımın kazaya karıştığını söyledi. Kazanın ciddi olmadığını söylediler. Ben hastaneye geldiğimde baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış durumda. Şu anda kızım yoğun bakımda hayati durumu ciddiyetini koruyor. Ses nefes hiçbir şey yok bilinci kapanmış durumda. Doktorlar ise biz gereken müdahaleyi yaptık bekleyip göreceğiz diyor. Birkaç saat sonra çarpan araçlardan bir tanesi vicdan muhasebesi yaparak gelip teslim olmuş. Ben hızlıydım diye ifade vermiş sonra ise ifadesini değiştirerek öyle olmadığını söylemiş. İkinci ezen araç şu anda ortada yok. Kendisinden rica ediyorum gelsin teslim olsun” dedi.

Çarpıp kaçma anı kamerada

Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın Ronai Bozan’a çarpması ve karşı yola savurduktan sonra diğer aracın çarpıp kaçma anı yer alıyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı olay yerinde ise araçlar için konulan 30 kilometre hız tabelası dikkat çekti.

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