Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bağcılar'da kanlı kavga... Teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı

    Bağcılar'da kanlı kavga... Teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul (DHA)
    18.04.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağcılar'da yakın akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafasına ve vücuduna toplam 5 kurşun isabet eden 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay, dün akşam saat 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekel Bayisi’nde bir süre alkol alan ve teyze çocukları oldukları öğrenilen 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya ile Murat T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Murat T. evden aldığı silahla tekrar Bayram Çetinkaya’nın yanına geldi.

    TEYZESİNİN OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

    İddiaya göre, evden aldığı silahla olay yerine gelen Murat T. ile Bayram Çetinkaya arasında tartışma devam etti. Tartışmanın ardından ise her iki tarafta silahına sarıldı. İkisi kafasına olmak üzere 5 kurşun isabet eden Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, karnından yaralanan Murat T. yanında bulunan abisi tarafından hastaneye kaldırıldı.

    POLİS OLAY YERİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde 11 boş kovan bulundu. Cinayet büro ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayram Çetinkaya’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karnından yaralanan ve abisi tarafından hastaneye kaldırılan Murta T.’nin tedavisi devam ediyor.

     

    Etiketler: Bağcılar , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri