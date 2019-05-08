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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin COŞKUN / DHA
08.05.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Bağcılar’da dehşete düşüren olay! İş insanı ile çatıştılar...

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Bağcılar’da dehşete düşüren olay! İş insanı ile çatıştılar...

Bağcılar'da, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL'sini bankaya yatırmak için yola çıkan iş insanı Bülent O. ile kendisini takip eden 3 kişi arasında çatışma çıktı. Silahlı gasp girişiminde bulunan ve çatışmada iş insanını ayağından yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL nakit parasını bankaya yatırmak için yola çıkan iş insanı Bülent O., silahlı 3 kişi tarafından takip edildi. Saat 15.30 sıralarında Bağcılar, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi'ndeki bir bankanın önünde iş insanını takip eden 3 kişi, gasp girişiminde bulundu. İş insanı Bülent O. ve beraberindeki yakını üstünde taşıdığı silahı çıkarınca, taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ayağında vurularak yaralanan Bülent O., taşıdığı parayla birlikte bir banka şubesine sığındı. Olayı gören banka güvenlik görevlisinin panik butonuna basması üzerine gasp girişiminde bulunan ve iş insanını yaralayan 3 kişi, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı iş insanına ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı ve ambulans ile yakınlarda bulunan bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, inceleme yapıp bilgi topladıktan sonra, kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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