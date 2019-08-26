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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.08.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Bağcılar'da 2 bina mühürlendi, çok sayıda bina hasarlı

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Bağcılar'da 2 bina mühürlendi, çok sayıda bina hasarlı

İstanbul Bağcılar'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen iki apartmanın bulunduğu sokaklardaki birçok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak’ta bulunan bitişik iki binanın sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından sokaktaki bekleyiş sürüyor. Mühürlenen Yıldırım Apartmanı ve bitişiğindeki Akpınar Apartmanı,ÿ 1757 ve 1756 Sokaklara yayılan 256 dairenin bulunduğu Demircan Sitesine ait. Binaların tamamı bitişik nizamda. Bu binaların neredeyse birçoğunun kolonlarında, kirişlerinde ve tavanlarında hasar bulunuyor. Dökülen betonun altında paslı ve çürümüş demirler ise rahatlıkla görülüyor. Binalarda yaşayanlar ise Yıldırım ve Akpınar Apartmanlarının boşaltılmasının ardından evlerine girmeye korkuyor.

ÇÜRÜK DEMİRLER ORTADA

Yıldırım Apartmanının hemen karşısında da bulunan Hicret Apartmanının kolonları ve tavanlarının da hasarlı olduğu görüldü. Apartmanın kolonlarındaki sıvaların döküldüğü ve altından çürümüş, paslanmış demirlerin ortaya çıktığı görülüyor. Bina girişindeki kolonların çatlaklarını gösteren Temaşe Yıldırım bu durumun evlerinin içinde de olduğunu söyledi. Yıldırım, "Depremden sonra daha fazla oldu. 45 sene oldu bu binalar yapılalı. Korkmaz mıyım ben? Bir deprem olsa Her gün deprem gibi duvardan aşağıya taşlar dökülüyor. Ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Kaçacak delik yok. Siz bizim yerimizde olun, emekli insanlar nereye gider diye konuştu.

Bağcılarda 2 bina mühürlendi, çok sayıda bina hasarlı

1756 Sokak’taki Uğurcan Apartmanı’nda yaşayan Yıldız Tok ise evinin içindeki ve banyosunda hasarı göstererek, "Bayadır ev bu halde. Banyoda çocukların başını yıkadım çıktım, tavan üzerimize yıkılmak üzereydi. Kapıdan çıktık tavan yıkıldı.. Korkmaz mıyız, can tehlikemiz var burada dedi.

"İLACIMI BİLE ALAMADIM"

Cumartesi akşamı kolonlarında hasar bulunan Yıldırım ve Fatih apartmanları boşaltılarak mühürlenmişti. İki binada oturanların bekleyişi sürerken, binaların çevresinde de zabıta ekipleri bekliyor. Yıldırım apartmanında yaşayan İnci Arslan, komşusunda kaldığını belirterek, otele gidenin de bulunmadığını söyledi. Arslan, İlacımı bile alamadım, şimdi eczaneden ilacımı alabildim dedi.

Yıldırım apartmanında yaşayan bir diğer kadın, Polisler haberdar etti, bizi aşağıya indirdiler. Şu anda kızımda kalıyorum. Otel olabilir denildi bize, fakat durumu çok kötü olan bir kişi vardı onu bile otele koyamamışlar şeklinde konuştu.

Bağcılarda 2 bina mühürlendi, çok sayıda bina hasarlı

Apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Mehmet Çayan, Belediye bizi apar topar attı dışarıya. Şu anda biz mağduruz, orada burada kalıyoruz şu adan, gidecek yerimiz yok diye konuştu.

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