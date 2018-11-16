Bağcılar Belediyesi zabıta memuru alıyor! Başvuru nasıl yapılır?
Bağcılar Belediyesi zabıta alımı için geri sayım başladı. Farklı eğitim niteliklerine sahip birçok kişinin başvuruda bulunabileceği Bağcılar Belediyesi zabıta memuru alımı sürecinde, toplam sayı 40 olacak. Peki, Bağcılar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bağcılar Belediyesi zabıta alımı için ilan açtı. Belediye sınırları içerisinde istihdam edeceği 40 kişilik personel alımı için kimlerin başvurabileceğini detaylıca açıklayan Bağcılar Belediyesi, zabıta alımı sürecinde özel şartları da kılavuz aracılığıyla erişime açtı. Peki, Bağcılar Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar
BAĞCILAR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve
Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.
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