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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
31.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Bağ evinde yakalanan FETÖ sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi

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Bağ evinde yakalanan FETÖ sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklara 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine baskın yaptı. Örgütsel toplantı yaptıkları ileri sürülen şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. 10 şüpheli, yakalanıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlendi. Polis, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

12 kişiden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa A., Faruk S.E., Ömer F., Mehmet Z.G., Mustafa G., Mehmet S., Aziz K. ve Şıhlı M. tutuklandı. Tutuklu sanıklar, 11 Aralık 2018'deki duruşmada ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edilirken 2 Mayıs'taki duruşmada ise bu tedbir de kaldırıldı.

5 YILDAN 15 YILA HAPİS TALEBİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan sanıklardan 11'i hakim karşısına çıktı. Firari sanık M.Ö ise duruşmaya katılmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

 

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