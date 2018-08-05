BaÄŸ evinde dehÅŸet: 2 Ã¶lÃ¼

BaÄŸ evinde dehÅŸet: 2 ölü
Â EskiÅŸehirâ€™in TepebaÅŸÄ± ilÃ§esinde bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, dÃ¶nem dÃ¶nem yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mali mÃ¼ÅŸaviri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, ardÄ±ndan kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±.Â
Edinilen bilgilere gÃ¶re olay, TepebaÅŸÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlÄ±nca Mahallesi 158'inci Sokakta bulunan baÄŸ evinde meydana geldi. AkÅŸam saatlerinde Osmangazi Ãœniversitesiâ€™nde Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan Fatih Toka (41), eski Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve zaman zaman da yardÄ±m ederek iÅŸlerini yaptÄ±ÄŸÄ± OÄŸuz ErentÃ¼rkâ€™Ã¼n (53) baÄŸ evine gitti.
SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI
Ä°kili bilinmeyen bir sebepten bahÃ§ede tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma sonucunda Fatih Toka, OÄŸuz ErentÃ¼rkâ€™Ã¼ pompalÄ± tÃ¼fekle sÄ±rtÄ±ndan vurdu. Daha sonra bahÃ§eden eve giren Toka, intihar etti. Ä°ki ÅŸahÄ±s da olay yerinde hayatlarÄ±nÄ± kaybederken, cenazeler Osmangazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Olayla alakalÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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