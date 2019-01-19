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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bademcik ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

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Bademcik ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Bademcik ameliyatı çocuklarda genel (narkoz), erişkinlerde genel (narkoz) veya lokal (yerel) anestezi altında yapılır. Anesteziyi takiben ağız özel bir alet ile ağız açıldıktan sonra bademcikler çevredeki dokulardan sıyrılır ve bağlantı yerlerinden ayrılarak ağızdan çıkarılır. Eğer geniz eti alınması da gerekiyorsa, o da aynı esnada çıkarılır. Takiben kanama kontrolü yapılır.

Bademciklerin çıkarılması için makas, bistüri (bıçak) gibi klasik teknikler kullanılabildiği gibi, dokuyu elektrikle yakma (elektrokoter, radyofrekans, veya benzeri) yeni teknolojiler de kullanılabilir. Bu tekniklerin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

Şikayetleri:

Bademciklerin alınması ameliyatı en sık bademciklerin aşırı büyük olmasına bağlı uykuda horlama, uykuda solunum durması (uyku apnesi hastalığı) terleme ve huzursuzluk, gün içinde yorgunluk, huzursuzluk, okul başarısında azalma, diş problemleri, ağız kokusu, yutma zorluğu, sık tekrarlayan veya müzmin bademcik iltihabı ve antibiyotik kullanımı hikayesi, bademcik apsesi şikayetlerine sebep olur

Bulguları:

Bademcikler aşırı büyüktür, sık tekrarlayan enfeksiyona bağlı veya geniz eti büyüklüğüne bağlı kulaklarda sıvı birikimi görülebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Tanısın da muayene yeterlidir. Bazen geniz eti eşlik eden durumlarda direk grafi çekilebilir veya gerekli ise orta kulak basıncı ölçümü (timpanometri) yapılır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :

Bademcik büyümesinin tedavisi için yeni kullanılmaya başlanan çeşitli bademcik küçültmesi yöntemleri mevcuttur ancak bu yöntemler henüz çok yeni olduğundan sonuçları hakkında yeterli tıbbi bilgi yoktur. Sık tekrarlayan bademcik iltihapları her iltihap tekrarladığında antibiyotikle tedavi edilebilir. Ancak bu kadar sık antibiyotik kullanılmasının vücutta çeşitli olumsuz etkileri olabilir. İlaçla yeterli tedavi sağlanamıyorsa ameliyatla bademciklerin alınması gerekir.

Bademcik ameliyatı sonrası neler yapılmalı?

Narkoza veya kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra ilk 24 - 48 saat içinde evde istirahat edilmelidir. Erişkinler bu süre içinde araba kullanmamalı, tehlikeli makinelerde çalışmamalı ve önemli kararlar almamalıdır. Ameliyatı takip eden ilk on gün yaranın korunması için sert gıdalar alınmamalıdır. Gazlı içecek veya yiyeceklerden kaçınılmamalıdır. Ameliyattan sonra 5 – 7 gün süre ile; Bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden her durumda sakınılmalıdır (örneğin, spor, jimnastik, ağır kaldırma). Çocuğunuz yuvaya veya okula gitmemelidir. Gerekli ise doktorunuz size rapor verecektir. Çok sıcak banyo yapılmamalı, (ılık duş alınabilir), Koyu kahve ve alkol içilmemelidir. Girişimden sonra altı hafta süre ile aşı yapılmamalıdır.

Sık görülebilen yan etkiler:

Narkozdan uyanma sırasında, hem huzursuzluk hem de uyku hali olması mümkündür. Ameliyattan hemen sonra başlayan ve yaklaşık 1 hafta – 10 gün boyunca devam eden boğaz ağrısı ağrı ve yutma güçlüğü (ilaçlarla hafifletilir), Hafif ses değişikliği ve burundan konuşma (çıkartılan bademcik çok büyük ise veya hasta ağrıdan dolayı sakınarak konuşuyorsa), Tat almada hafif değişiklik, Çene ekleminde basınç hissi, Hafif ağız kokusu.

Nadir görülebilen yan etkiler:

Dişlerin zarar görmesi, hatta kaybı; özellikle önceden hasar görmüş dişlerde, ağzı açan aletin basısı sonucu ortaya çıkar. Geç kanamalar; özellikle kanın solunum yoluna kaçmasını önlemek için, çok ender de olsa yeni bir ameliyat gerekli olabilir.

Çok nadir görülebilen yan etkiler:

Enfeksiyonlar; boyun lenf bezlerinin iltihabı, apseleri veya iltihabın kana karışması (kan zehirlenmesi, sepsis). Burundan konuşmanın kalıcı olması (özellikle gizli damak yarığı varsa). Kalıcı çene eklemi problemleri, Şiddetli kanamalar; anormal seyreden bir damar varlığında veya bilinmeyen pıhtılaşma bozukluğunda görülebilir, gerektiğinde kanı durdurmak için boynun dış kısmından ameliyat yapılabilir. Kan nakli, geç kanamalarda yalnız çok ender durumlarda gerekli olur. Sinirlerin hasarına bağlı kalıcı tat alma bozukluğu, yutkunma güçlüğü veya dilde hareket bozukluğu (ağız açacağının baskısı, aşırı nedbe oluşumu veya konulan dikişlerin çekmesi sonucu ortaya çıkabilir)

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