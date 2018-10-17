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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17.10.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Bacağı kesilecekti... Ordu'ya geldi, yürüyerek döndü!

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Bacağı kesilecekti... Ordu'ya geldi, yürüyerek döndü!

Gürcistan’ın Batum kentinde damarlarının tıkanması sonucu sağ bacağını kaybetme tehlikesi yaşayan Gürcü vatandaşı Valeri Bolkvadze, son çare olarak geldiği Ordu’da sağlığına kavuştu.

Gürcistan’nın Batum şehrinde 6 ay önce sağ bacak atar damarına tıkalı olduğu için stent konulduğu halde şikayetleri tekrarlayan Valeri Bolkvadze’nin, şiddetli bacak ağrısı, ayakta morarma ve ayak damarlarından nabız alınamaması üzerine müracaat ettiği doktorları bacağının kurtarılamayacağı için kesilmesine karar verdiler. Bunun üzerine Valeri Bolkvadze, Ordu'ya geldi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Direktörü Doç. Dr. Ali Ümit Yener’e müracaat etti.

'SON BİR ŞANS'

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda anjiyografi eşliğinde balon uygulaması ile damarların açılabileceği ve kan dolaşımının sağlanması ile bacağın kurtarılabileceği değerlendirilince ‘son bir şans’ olarak bu işlemin yapılmasına karar verildi. Doç. Dr. Ali Ümit Yener tarafından yapılan anjiyoda yeni gelişen yöntemler kullanılarak başarılı geçen işlem sonrası damarların açılması sağlandı, kan dolaşımı geri geldi ve hastanın bacağı kesilmekten kurtuldu.

'YÜRÜYEREK GÖNDERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

İşlem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Ümit Yener, dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp ve beyin damar tıkanıklıkları kadar bacak damar tıkanıklıklarının da son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiğini söyledi. İlk etapta kişinin yürümesini engelleyen bacak damar tıkanıklıklarının ayakta yaraların oluşmasına ve uzun dönemde bacak kesilmesine kadar gidebildiğini kaydeden Doç. Dr. Yener, “Hastamıza Batum’da sağ karın damarından sağ diz arkası damarında kadar 6 stent konulmuş. Bu kadar uzun bir bölgeye stent konulduğu için de zaman içerisinde tıkanmış. Bunun akabinde hastamız bize ayağında şiddetli ağrıya bağlı yürüyememe, bacakta morluk, parmaklarda hareket kaybı yani kangren öncesi bulgularla başvurdu. Son yıllarda damar tıkanmalarının tedavisinde kullanılan balon ve stentleme işlemlerinde yeni teknikler uygulamaya başlanıldı. Yine de bu yöntemlerle damarı açılamayan bir grup hasta da var. Bu hastalar aterektomi (damar tıraşlama) yöntemi ile ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Hastamız da bu grubun içindeydi. Biz de aynı damara farklı teknikler kullanarak en ileri boyutta damar tıkanıklıklarını bile açan tıraşlama yöntemi ile damarını tıraşladık ve içindeki taşlaşmış pıhtıyı kazıdık. Böylelikle hastamızın damarını açma işlemini gerçekleştirdik ve yürüyebilir hale getirdik. Hastamız şuan gayet düzgün ve rahat şekilde yürüyebiliyor. Biz de bacağının kesileceği düşüncesiyle gelen hastamızı yürüyerek Gürcistan’a göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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