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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Faruk ÇARK / DHA
15.12.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Bacağı kesilecek garsondan skandal iddia

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Bacağı kesilecek garsondan skandal iddia

İzmir'in Tire ilçesinde, İmdat Özçelik'in (50) ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan ve yapılan ameliyat sonrası enfeksiyon kapan sağ bacağı, 18 Aralık günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kesilecek. Özçelik'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu, ameliyatı yapan Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014 günü Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik'in sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu ve omzunun çıktığı belirlendi.  Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyata alındı.  2 gün yoğun bakımda tutulan Özçelik, daha sonra normal odaya alındı. Bir hafta süren tedavisine rağmen bacağındaki yaralar iyileşmedi. İddiasına göre doktoruna sorduğunda "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak, bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" yanıtını aldı.

Özçelik, bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Ameliyatta takılan implantlar açıktaydı. Bacağım, oyuncak plastik bebek ayağı gibi şişmişti ve morarmaya başlamıştı. Dizime yakın bir yerden patlak oluştu ve akıntılar gelmeye başladı. Ameliyattan 21 gün sonra pansuman sırasında dikişleri almak istediler. Ancak, pansuman için o bölgeyi açtıklarında, bacağımdaki deri ve etler tamamen sargı bezine yapışmıştı. Neredeyse, kemiğim görünüyordu. Annemden bacağımın fotoğraflarını çekmesini istedim. Bacağımı o halde görünce başka hastaye gitmek istedim. Acım çok fazlaydı. İzmir'e sevkimi yaptılar. Sevkimde 'plastik cerrahi' servisine diye yazıyordu. Canımın acısından ne yaptığımı bilmiyordum. Birileri yardımcı oldu ve o gün başka bir hastayla aynı ambulansta İzmir'deki Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi'ne sevk edildim. Aradan geçen onca zamana ve plastik cerrahinin müdahalesine rağmen bacağımdaki enfeksiyon devam ediyor. Bastonsuz yürüyemiyorum. Hangi hastaneye gittiysem bacağımın diz altından kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu hale gelmemde ameliyatı yapan doktor G.B.'nin ihmali olduğunu düşünüyorum."

Geçtiğimiz Nisan ayında Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özçelik, "Soruşturma başlatıldı halen sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından da bacağımın kesilmesi için 18 Aralık'a gün verildi. Bacağımdan olacağım. Çalışamıyorum. Aileme yük oldum. Onlar da perişan oldular. Tüm bunlar yetmezmiş gibi halime üzülen babamı da 5 ay önce kaybettik. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

Tire Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Şükrü Erbaysal, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Hasta, ameliyatını yapan doktordan şikayetçi oldu. Her iki taraf için de haklı veya haksız diyemeyiz. Buna mahkeme karar verecek. Bu konudaki elimizdeki bilgi, bulgu, belge, delil olabilecek ne varsa adli makamlara sunuldu. Tarafımızdan da idari soruşturmalar yapılıyor. Konunun tıbbi geçmişiyle ilgili benim bir şey söylemem zaten doğru olmaz" dedi.

 

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